I giovani lasciano l’Italia, tra il 2011 e il 2024 sono stati 630mila

"Come Cnel abbiamo delineato una vera e propria strategia giovani, parte integrante di una visione organica che abbiamo voluto racchiudere nel concetto di 'nuovo patto generazionale'. L'obiettivo è di valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nello sviluppo e nella creazione del benessere del Paese", ha proseguito Brunetta. "Abbiamo voluto introdurre il sistema di Valutazione d'Impatto Generazionale (Vig) degli atti e dei disegni di legge approvati dall'Assemblea del Cnel. Nel Rapporto abbiamo individuato sei ambiti prioritari su cui concentrare l'attenzione: questione salariale, costo della vita, a partire dalle abitazioni, e poi innovazione e ricerca, cultura del lavoro e meritocrazia, qualità della vita, semplificazione e incentivi al rientro". "Per migliorare la qualità della vita è fondamentale promuovere la conciliazione tra tempo di lavoro e tempo libero. Ma il primo e più importante passo per il successo di ogni politica di attrattività è fare in modo che i giovani comprendano che l'Italia ha realmente deciso di credere in loro", ha concluso Brunetta.

