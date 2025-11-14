Sud, la fuga di cervelli costa più di 4 miliardi: i dati

Un altro recente dossier, intitolato “Giovani all’estero: tra opportunità di lavoro e voglia di crescita” e realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ha analizzato più in generale la fuga di cervelli all'estero. Nel 2024, secondo i dati Istat diffusi ad aprile 2025, oltre 93mila giovani italiani tra i 18 e i 39 anni hanno trasferito la propria residenza all'estero segnando un incremento del 107,2% rispetto al 2014 (quando furono "solo" 45mila). Nello stesso anno, però, sono rientrati quasi 22mila giovani italiani, una cifra percentualmente in aumento rispetto al passato. Per questo motivo, secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, il fenomeno di espatrio dei giovani italiani non può più essere letto solo in termini di "fuga di cervelli".

