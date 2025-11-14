Sud, la fuga di cervelli costa più di 4 miliardi: i dati

Introduzione
Ogni anno 134mila studenti abbandonano il Meridione per scegliere università del Centro-Nord. È l'allarme lanciato dal report Censis-Confcooperative, che stima come questa fuga di cervelli faccia perdere al Sud oltre 4 miliardi di euro. Ecco tutti i dati
Quello che devi sapere
Un'emorragia di talenti
Delinea un quadro preoccupante l'ultimo report Censis-Confcooperative intitolato "Sud, la grande fuga" e dedicato all'emigrazione dei giovani dagli atenei del Sud a quelli del Nord. In cerca di maggiori prospettive lavorative, ogni anno 134mila studenti abbandonano il Meridione per scegliere università del Centro-nord, contribuendo a un immobilismo sociale e lavorativo che divide ancora di più l'Italia. Come evidenzia il rapporto, si tratta di una perdita non solo economica - stimata in oltre 4 miliardi di euro - ma anche e soprattutto culturale, che priva il Sud di una dirigenza qualificata.
Per approfondire: Giovani sempre più connessi ma vulnerabili: ecco perché
La fuga dei laureati
Inoltre, secondo il report, sono 36mila i laureati al Sud - tra il 2022 e il 2024 - che hanno scelto le regioni centro-settentrionali o l'estero come approdo lavorativo. Giovani ad alta qualificazione, formati con risorse del Meridione, valorizzano le proprie competenze lontano dai luoghi di nascita.
Per approfondire: Lavoro, perché per molti giovani italiani gli stipendi sono inadeguati?
I soldi evaporati dalle università
Dallo studio emerge inoltre che 157 milioni di euro sono evaporati dalle casse degli atenei meridionali. Risorse che si materializzano altrove, nelle università del Centro-Nord, dove rette più salate (2.066 euro contro i 1.173 del Sud) hanno fruttato 277 milioni di incassi. Il conto per le famiglie meridionali sono altri 120 milioni annui di differenziale: il Sud paga di più per vedere partire i propri figli.
Per approfondire: I giovani cercano prodotti a km zero e i fast food si aggiornano
La (debole) contro-migrazione
Va detto comunque che 10mila giovani dal Centro-Nord si sono iscritti alle università del Sud e che invece di versare 21,1 milioni di rette alle università settentrionali, ne hanno pagati 12 a quelle del Mezzogiorno, ma è una contro-migrazione debole che non compensa gli effetti economici e sociali della fuga dei giovani dal Sud.
Per approfondire: A che età vanno via di casa i giovani europei?
Come invertire la rotta?
"La strada per invertire la rotta esiste: investire in innovazione, formare in ambiti strategici, aprire finestre internazionali". A dirlo è il presidente di Confocooperative, Maurizio Gardini. "Il sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca è l'unica via per collocare il Mezzogiorno sulla frontiera tecnologica e restituirgli competitività, l'unica strada per non continuare a guardare quel treno partire senza ritorno", prosegue Gardini.
Per approfondire: Università e lavoro, Economia: le lauree con le migliori prospettive
Le città universitarie più ambite
Dalla ricerca emerge inoltre come Roma, Milano e Torino siano le città universitarie più ambite: Roma con 32.895 studenti che rappresentano il 16,4% sul totale degli iscritti nelle sedi universitarie della provincia; Milano con 19.090 studenti (pari al 10,1% sul totale); Torino con 16.840 studenti (pari al 15,7% sul totale). Ogni laureato rappresenta un investimento di 112mila euro - pubblico e privato - dalle elementari fino alla pergamena. I 13mila partiti per l'estero equivalgono a 1,5 miliardi di euro bruciati. I 23mila trasferiti al Centro-nord pesano 2,6 miliardi; di qui gli oltre 4 miliardi di costo.
Per approfondire: Povertà educativa, riportare giovani a studiare vale 48 mld di Pil
L'interazione con il territorio
"Per revertire questo trend negativo bisogna non solo potenziare le collaborazioni degli atenei del Sud con quelli del Nord, ma anche favorirne le interazioni con i loro territori locali, attraverso progetti comuni di cross-contaminazione e linee di ricerca in grado di rispondere alle esigenze di formazione dei portatori di interesse locali", suggerisce Maria Pia Abbracchio, responsabile Università di Azione.
Per approfondire: Un testamento per aiutare i nostri figli a rompere i lucchetti del mondo
Giovani italiani in fuga all'estero
Un altro recente dossier, intitolato “Giovani all’estero: tra opportunità di lavoro e voglia di crescita” e realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ha analizzato più in generale la fuga di cervelli all'estero. Nel 2024, secondo i dati Istat diffusi ad aprile 2025, oltre 93mila giovani italiani tra i 18 e i 39 anni hanno trasferito la propria residenza all'estero segnando un incremento del 107,2% rispetto al 2014 (quando furono "solo" 45mila). Nello stesso anno, però, sono rientrati quasi 22mila giovani italiani, una cifra percentualmente in aumento rispetto al passato. Per questo motivo, secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, il fenomeno di espatrio dei giovani italiani non può più essere letto solo in termini di "fuga di cervelli".
Per approfondire: A che punto siamo con la lotta alla disoccupazione giovanile in Europa?
Il ritorno in Italia
Secondo il dossier, i giovani italiani, infatti, partono per formarsi, crescere e sperimentare nuovi contesti professionali. La mobilità giovanile all’estero aumenta, ma è sempre più consapevole, progettuale e spesso temporanea. Due giovani su tre, infatti, considerano possibile un ritorno in Italia, a patto che si creino condizioni più favorevoli: non solo salari più competitivi (91,5%), ma anche valorizzazione del merito (78%), reali opportunità di crescita professionale (71,2%) e una maggiore cultura manageriale nelle imprese (42,9%).
Per approfondire: Gen Z, giovani molto formati ma in affanno sull’occupazione
Perché i giovani italiani espatriano?
Solo il 26,5% dei giovani intervistati nel dossier della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha indicato la mancanza di lavoro in Italia come motivo principale della partenza. Più spesso a motivare la scelta sono il desiderio di fare un’esperienza diversa (40,5%), la disponibilità di una buona opportunità (22,5%) e la volontà di arricchire il proprio curriculum in chiave internazionale (18,5%). Un fenomeno trasversale che interessa tutto il territorio nazionale - dal Nord al Sud - e che riflette l’evoluzione di una generazione sempre più orientata verso carriere globali.
Per approfondire: Ue, quando lo sport diventa un lavoro. Soprattutto per i giovani