PMI, le migliori in Europa: l'italiana Bending Spoons al 3° posto

PMI, la classifica delle migliori in Europa: l'italiana Bending Spoons al terzo posto

Economia
Introduzione

La società italiana Bending Spoons è una delle migliori Pmi in Europa. A dirlo è la classifica 2025 pubblicata da Great place to work, società di ricerca e consulenza sulla employee experience, che ogni anno riunisce tutti i migliori small & medium workplaces a livello europeo. Al primo posto troviamo la svedese Castra AB, seguita dall'austriaca Willhaben internet service GmbH & Co KG. Ecco la classifica completa

Quello che devi sapere

La classifica 2025 di Great place to work

La classifica Best Small & Medium Workplaces in Europe, stilata da Great place to work, premia i 100 migliori ambienti di lavoro tra le PMI europee, composte da 50–499 dipendenti. Realtà che vengono certificate appunto come “Great Place To Work”, cioè le migliori in cui lavorare. Nell'elenco sono presenti aziende di 21 Paesi europei (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia).

 

Le migliori Pmi

Vantano il maggior numero di aziende presenti in classifica l’Olanda e il Regno Unito, che guidano la classifica con ben 13 organizzazioni ciascuna. Seguono la Spagna (12 aziende), Germania e Svezia (10), Belgio, Francia e Norvegia (7), Cipro, Danimarca, Grecia e Portogallo (5), Austria (4), Finlandia, Irlanda, Italia (3), Lussemburgo e Svizzera (2), Islanda, Polonia e Turchia (1)

I settori

Dall’analisi emerge che il settore dominante è quello dell’Information Technology (37%). Seguono servizi professionali (15%), altri settori (11%), biotecnologie e farmaceutica. E ancora, ducazione e formazione (6%), servizi finanziari e assicurazioni (4%), manifattura e produzione (3%), advertising e marketing (3%)

Le società italiane in classifica

Nell'elenco stilato da Great place to work troviamo tre società italiane tra le prime 100. Oltre a Bending Spoons, azienda italiana sviluppatrice di applicazioni per dispositivi mobili con sede a Milano, occupano un posto in classifica anche Alnylam, azienda milanese del settore delle biotecnologie e farmaceutico (in 24esima posizione), e Skylabs, società attiva nella consulenza digitale sempre in ambito It, che conquista invece il 93esimo posto

La top ten

  1. Castra AB (Svezia)
  2. willhaben internet service GmbH & Co KG (Austria)
  3. Bending Spoons (Italia)
  4. mnemonic (Paesi Bassi, Norvegia, Svezia)
  5. comprei Reinraum-Handel-und Schulungs GesmbH (Austria)
  6. Blue Bricks (Paesi Bassi)
  7. Mind Source (Portogallo)
  8. VELA (Danimarca)
  9. Redarbor (Spagna)
  10. Abakion (Danimarca)

Il risultato dell'Italia

Secondo il ceo di Great place to work Italia, Alessandro Zollo, la classifica "conferma che l’Italia non è ancora un paese dove si ascoltano le persone". "Lo European Workforce Study pubblicato quest’anno dalla stessa Great Place to Work lo ha dimostrato. Però, anche in un contesto nazionale dove l’ascolto e il supporto ai collaboratori non sono ancora una priorità diffusa, alcune realtà italiane riescono a distinguersi come virtuose", ha aggiunto

Le aziende italiane in classifica

Per Zollo, le aziende "virtuose" stanno "rompendo gli schemi di una cultura organizzativa ancora troppo legata al controllo e alla gerarchia, puntando invece su fiducia, responsabilità condivisa e valorizzazione delle persone", ha evidenziato il ceo di Great place to work Italia

