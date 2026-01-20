Offerte Sky
Fermarsi non è un’opzione: il viaggio di Beppe Romele verso Milano Cortina

Benedetta Macchini

Nato a Pisogne con una malattia rara agli arti inferiori, ha trasformato le difficoltà in forza. Dopo il nuoto e l’atletica in carrozzina, ha scoperto lo sci di fondo, conquistando un bronzo a Pechino 2022. In estate si dedica al triathlon paralimpico, dove è stato il primo italiano ai Giochi di Parigi 2024. Ora è concentrato sulle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, deciso a dare il massimo senza pressioni. L'intervista a Sky TG24 Insider

