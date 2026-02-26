Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Sport

Bertagnolli verso Milano Cortina: “Seguite le Paralimpiadi, non ve ne pentirete”

Benedetta Macchini

Sul palco di Sanremo i due atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra (Ansa)

Giacomo Bertagnolli arriva a Milano Cortina da atleta italiano più medagliato delle scorse Paralimpiadi. Classe 1999 e con alle spalle una carriera strepitosa (17 podi iridati e 8 medaglie paralimpiche), Bertagnolli non sente il peso delle aspettative: "Quello che voglio è far conoscere di più il mondo paralimpico. Se le persone seguissero le Paralimpiadi, potrebbero rimanere stupite dall'autoironia con cui io e miei compagni affrontiamo le difficoltà. E chissà, magari motivarsi a fare qualcosa che avevano lasciato

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ