Giacomo Bertagnolli arriva a Milano Cortina da atleta italiano più medagliato delle scorse Paralimpiadi. Classe 1999 e con alle spalle una carriera strepitosa (17 podi iridati e 8 medaglie paralimpiche), Bertagnolli non sente il peso delle aspettative: "Quello che voglio è far conoscere di più il mondo paralimpico. Se le persone seguissero le Paralimpiadi, potrebbero rimanere stupite dall'autoironia con cui io e miei compagni affrontiamo le difficoltà. E chissà, magari motivarsi a fare qualcosa che avevano lasciato