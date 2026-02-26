Bertagnolli verso Milano Cortina: “Seguite le Paralimpiadi, non ve ne pentirete”
Giacomo Bertagnolli arriva a Milano Cortina da atleta italiano più medagliato delle scorse Paralimpiadi. Classe 1999 e con alle spalle una carriera strepitosa (17 podi iridati e 8 medaglie paralimpiche), Bertagnolli non sente il peso delle aspettative: "Quello che voglio è far conoscere di più il mondo paralimpico. Se le persone seguissero le Paralimpiadi, potrebbero rimanere stupite dall'autoironia con cui io e miei compagni affrontiamo le difficoltà. E chissà, magari motivarsi a fare qualcosa che avevano lasciato
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider