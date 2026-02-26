Offerte Sky
Se le bombe rubano il sonno: essere bambini in luoghi di guerra

Giulia Mengolini

In Ucraina le scuole sono chiuse da quasi quattro anni: in tutto il Paese 4,6 milioni di bambini e bambine hanno difficoltà di accesso ai servizi educativi. E crescono nella paura, in uno stato costante di allerta, abituandosi a una nuova realtà fatta di bunker sotterranei da raggiungere di notte e allarmi anti-aerei. Il racconto di Piero Meda di WeWorld da Mykolaiv: "Usiamo l'arteterapia per elaborare i traumi: nei cieli che disegnano ci sono i droni"

