Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le atlete e gli atleti paralimpici vincitori di medaglie d'oro ai Campionati del mondo, ai Global Games e alle Deaflympics 2025. “È motivo di orgoglio quello che avete fatto”, ha detto il Capo dello Stato. “So bene cosa è costato, i sacrifici, le rinunce, la fatica della lunga preparazione per la competizione, che è la conclusione di un percorso molto lungo. Per tutte le atlete e tutti gli atleti, olimpici e paralimpici, alle spalle del risultato, del successo, delle medaglie conquistate o non conquistate, c'è un lungo percorso di partecipazione fatto di sacrificio, rinunce faticose. Per questo vi ringrazio, grazie per questa testimonianza di capacità, di impegno, che fa superare le difficoltà”, ha aggiunto.

Mattarella all’apertura dei Giochi paralimpici a Verona



Nel corso dell’incontro, Mattarella ha annunciato che sarà presente all’apertura delle Paralimpiadi a Verona. "Le Paralimpiadi saranno un appuntamento importante che sarà seguito da tutti i nostri connazionali e da ogni parte del mondo. Ci vedremo Verona per l'apertura”, ha dichiarato. Per il presidente della Repubblica, “molto è stato fatto” per il rafforzamento delle attività paralimpiche. “Naturalmente c'è molto da fare ancora" e il prossimo appuntamento per gli sport invernali è "un appuntamento importante”, ha sottolineato. “È un elemento di civiltà - ha aggiunto - ma soprattutto induce molti ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico. Crea una sorta di competizione con se stessi e il vostro esempio spingerà molti ragazzi a impegnarsi e sarà un contributo alla crescita del Paese. Vi sono accanto per questo messaggio che lanciate: è un grande progetto che stiamo coltivando e che va sviluppato sempre di più e io vi assicuro la vicinanza della presidenza della repubblica".

De Sanctis: “Opportunità per consapevolezza”

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip), Marco Giunio De Sanctis. "Il 22 dicembre eravamo qui con squadra olimpica e paralimpica per la consegna della bandiere per Milano Cortina, sperimo sia foriera di successi, ma oggi grazie a lei abbiamo un'altra opportunità forse più importante per il mondo paralimpico, con la presenza al Quirinale dei vincitori di 96 ori nel 2025”, ha dichiarato. "Le medaglie vinte sono state molte di più, oltre duecento, con argenti e bronzi e non era possibile portare qui tanti atleti, ma chi è qui rappresenta non solo loro ma anche i tanti atleti che partecipano comunque a manifestazioni per disabili che non hanno lo stesso riconoscimento come discipline. Rispetto ai praticanti i tesserati sono pochi, ma tanti fanno sport e anche questi potenziali atleti dovrebbero essere riconosciuti. L'importante è dare modo a tutti di poter fare pratica di base, e una giornata come questa aiuta ad avere consapevolezza e attenzione”, ha aggiunto.