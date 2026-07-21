Nazionale italiana di calcio, Malagò conferma trattativa con Guardiola

Il presidente della Figc promette l'annuncio del prossimo selezionatore "entro pochissimo". Oltre al catalano, restano in pista Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Ma potrebbe esserci anche un quarto nome ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La trattativa per portare Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale maschile di calcio italiana c’è ed è concreta. Lo ha confermato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò a Vivavoce (trasmissione in collaborazione tra Chora, Will e Cronache di spogliatoio), aggiungendo che la fumata bianca sul ct arriverà "entro pochissimo" ma con ogni probabilità non con la prossima assemblea della Lega calcio Serie A, dove giovedì saranno presenti il n.1 federale e il direttore tecnico Paolo Maldini.

"Importante aprire un dialogo" Su Guardiola, Malagò è rimasto comunque realista: "Non è detto che l'operazione vada in porto", ha detto. "Era importante e giusto aprire un dialogo e tenerlo vivo, ma questo non deve essere considerata una diminutio nei confronti di altri candidati", ha sottolineato il presidente federale facendo i nomi di Roberto Mancini e Andrea Pirlo e ribadendo che non solo i soli di interesse.

Le altre big Altre Nazionali impegnate al Mondiale appaiono decisamente più avanti nella scelta della guida tecnica: la Germania sta per chiudere con Jurgen Klopp, la Francia appare destinata a Zinedine Zidane. L’Italia, dopo il terzo Mondiale mancato, deve rispondere e quello di Guardiola sarebbe un gran nome. Il genio catalano ha ascoltato con attenzione le offerte del dt e dell'advisor della Figc, Paolo Maldini e Leonardo, ma non ha ancora sciolto le riserve.