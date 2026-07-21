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Osvaldo Bagnoli, a Verona i funerali nella basilica di San Zeno

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©IPA/Fotogramma

Il tecnico campione d'Italia nel 1985 è stato salutato per l'ultima volta da tifosi, squadra e dai suoi ex giocatori

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Nella basilica di San Zeno, gremita in ogni ordine di posto con quasi duemila persone presenti tra l'interno e il sagrato, si sono celebrati i funerali di Osvaldo Bagnoli, storico tecnico dello scudetto del 1985. Il sindaco Damiano Tommasi ha proclamato il lutto cittadino, disponendo le bandiere a mezz'asta in segno di rispetto per una figura che ha segnato indelebilmente l'anima della città.

I tifosi, la squadra, gli ex giocatori

Il feretro è arrivato accolto dal silenzio, rotto solo dal fruscio delle bandiere e dal canto delle cicale, accompagnato dai cori dei tifosi e dallo striscione già visto a Folgaria: "Condottiero silenzioso, storia e leggenda di questa citta'. Osvaldo Bagnoli: Verona ti rende onore!". Accanto alla bara la moglie Rosanna, fedele e inseparabile compagna di una vita. In prima fila c'era l'Hellas Verona al completo, guidato dall'allenatore Marco Baroni, insieme agli immancabili eroi di quel leggendario 12 maggio: i campioni d'Italia che hanno voluto rendere omaggio al proprio maestro. Sulla bara è stata deposta la sciarpa gialloblù, sistemata da Di Gennaro, Tricella e dallo stesso Baroni.

La messa

La cerimonia, officiata dal vescovo Domenico Pompili, ha saputo coniugare la profondità spirituale con i tratti umani e ironici che hanno reso Bagnoli unico. Il vescovo ha ricordato l'amore con la moglie nato da giovani guardando un film e ha strappato un sorriso alla folla citando una delle sue frasi celebri: "Se cercate i ladri sono dall'altra parte", evocando quell'asciutta ironia mossa da un profondo senso di giustizia. Momenti di commozione intensa si sono vissuti alla fine della messa. Il toccante ricordo dei nipoti ha introdotto l'intervento di Roberto Tricella, portavoce di una generazione di calciatori che in Bagnoli non ha visto solo un allenatore, ma un secondo padre: "Grazie per averci insegnato il rispetto, l'umiltà e il saper vivere. Sempre a testa bassa facendo ricorso alle nostre sole forze. Saremo sempre i suoi ragazzi". 

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