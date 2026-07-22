Tour de France 2026, 17^ tappa da Chambéry a Voiron: il percorso

Tour de France 2026, 17^ tappa da Chambéry a Voiron: il percorsoSport
Nella 17esima frazione il gruppo affronta ancora un tracciato mosso, adatto per le fughe da lontano ma anche per gli sprinter se riusciranno a non staccarsi. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla
Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 17esima tappa, da Chambéry a Voiron: si tratta di un tracciato mosso, adatto per le fughe da lontano ma anche per gli sprinter se riusciranno a non staccarsi. Intanto ieri, la cronometro individuale da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains è stata vinta da Evenepoel, con la maglia gialla sulle spalle di Pogacar. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).
Il percorso della 17esima tappa
I corridori oggi affrontano la 17esima tappa con i 175 km da Chambéry a Voiron. Si comincia forte con 4 GPM nella prima parte del tracciato in Savoia: nell’ordine Cote de Bassa (4ª categoria, 1,5 km con pendenza media del 5,5%), Rossillon (4ª categoria, 1,7 km al 5,3%), Col des Prés (3ª categoria, 3,5 km al 6,8%) e Saint-Jean d'Arvey (4ª categoria, 1,1 km al 5,7%). Il resto del percorso non prevede insidie ma attenzione anche alla stanchezza della terza settimana di corsa. Si arriva nel dipartimento dell’Isère, dove c’è lo sprint per e punti per la classificala maglia verde, a Colombe. L’arrivo è previsto a Voiron, dopo 2.200 m di dislivello.
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Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli