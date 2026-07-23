Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, tutti i dettagli sulle nozze in PugliaSport
L'evento, blindatissimo, andrà in scena a Locorotondo (Bari). La funzione religiosa è fissata per le 16.30 di domani, 24 luglio, nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Grande riserbo sui nomi degli invitati, ma è possibili siano presenti importanti nomi del mondo del calcio
Il portiere e capitano della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, si sposa domani, 24 luglio, a Locorotondo (Bari), con Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16.30 nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria.
L'ordinanza del Comune
L'amministrazione comunale ha già emanato un'ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa. Dopo la funzione religiosa i festeggiamenti si sposteranno in un'antica masseria di Fasano.
I nomi dei possibili invitati
Al momento vige massima riservatezza a proposito dell'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento ma non è difficile ipotizzare che saranno diversi, ed illustri, i nomi di alcuni di loro, tra compagni di Nazionale e club. I rumors fanno riferimento, in particolare, al bomber norvegese Erling Haaland, compagno di squadra di Gigio nel Manchester City, di recente presente in Italia tra impegni lavorativi e relax post Mondiale. Presente potrebbe essere anche l'ex allenatore dei Citizens, ed attuale tecnico nel mirino della Figc per diventare prossimo ct della Nazionale, Pep Guardiola. E, ancora, potrebbe esserci il neopresidente della Figc Giovanni Malagò, il dt Paolo Maldini e compagni di Nazionale come Tonali e Barella. Nei primi giorni di maggio, Donnarumma e Alessia Elefante avevano postato sui loro profili social una foto che era sta interpretata da alcuni come un annuncio delle nozze già avvenute o in vista. E così, infatti, sarà.
La storia d'amore tra Gigio e Alessia
La storia d'amore tra Gigio ed Alessia era cominciata circa dieci anni fa a Castellammare di Stabia, quando il portiere stava muovendo i suoi primi passi da professionista nel Milan. Da quel momento in poi, Alessia è stata accanto a Gigio seguendolo prima a Parigi e poi a Manchester. Il loro legame si è poi arricchito ulteriormente con la nascita del piccolo Leo, venuto alla luce a settembre 2024.
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