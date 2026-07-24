Volpato del Sassuolo fermato in auto a Sydney. Positivo alla cocaina

Il giocatore è stato sorpreso due volte dalla polizia nella stessa notte. Al primo controllo è risultato negativo all'acoltest, nel secondo sarebbe emersa la positività al test salivare anti-droga ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Fermato per due volte nella stessa notte per eccesso di velocità e trovato positivo alla cocaina. È quanto sarebbe successo a Cristian Volpato, centrocampista australiano 22enne del Sassuolo, secondo quanto riferito da diversi media australiani e dalla BBC.

Alcoltest negativo Secondo la polizia del Nuovo Galles del Sud, il 22enne è stato fermato una prima volta intorno alle 23 sul ponte Anzac mentre viaggiava mentre era alla guida di una BMW Coupé tra gli 86 e i 94 chilometri all'ora in un tratto con limite di 60 chilometri all'ora. L'alcoltest ha dato esito negativo. Circa due ore più tardi è stato nuovamente fermato mentre procedeva a 109 chilometri all'ora. In quell'occasione il test salivare avrebbe evidenziato una positività alla cocaina.