Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Volpato del Sassuolo fermato per eccesso di velocità a Sydney. Positivo alla cocaina

Sport
©IPA/Fotogramma

Il giocatore è stato sorpreso due volte dalla polizia nella stessa notte. Al primo controllo è risultato negativo all'acoltest, nel secondo sarebbe emersa la positività al test salivare anti-droga

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Fermato per due volte nella stessa notte per eccesso di velocità e trovato positivo alla cocaina. È quanto sarebbe successo a Cristian Volpato, centrocampista australiano 22enne del Sassuolo, secondo quanto riferito da diversi media australiani e dalla BBC.

Alcoltest negativo

Secondo la polizia del Nuovo Galles del Sud, il 22enne è stato fermato una prima volta intorno alle 23 sul ponte Anzac mentre viaggiava mentre era alla guida di una BMW Coupé tra gli 86 e i 94 chilometri all'ora in un tratto con limite di 60 chilometri all'ora. L'alcoltest ha dato esito negativo. Circa due ore più tardi è stato nuovamente fermato mentre procedeva a 109 chilometri all'ora. In quell'occasione il test salivare avrebbe evidenziato una positività alla cocaina.

Patente sospesa per sei mesi

Volpato è stato multato per eccesso di velocità e gli è stata sospesa per sei mesi la patente internazionale. La polizia ha precisato che è stato inoltre prelevato un secondo campione di fluido orale per ulteriori analisi e che le indagini sono ancora in corso. Volpato, cresciuto nelle nazionali giovanili italiane, ha scelto quest'anno di rappresentare l'Australia, con cui ha preso parte al Mondiale.

Sport: Ultime notizie

Volpato del Sassuolo fermato in auto a Sydney. Positivo alla cocaina

Sport

Il giocatore è stato sorpreso due volte dalla polizia nella stessa notte. Al primo controllo è...

Tour de France 2026, 19^ tappa da Gap all'Alpe d'Huez: il percorso

Sport

La 19esima frazione è breve ma durissima, con 4 GPM, tra cui l’iconica ascesa finale. L’edizione...

Tour de France 2026, Carapaz vince 18^ tappa. Pogacar in maglia gialla

Sport

La 18esima frazione ha inaugurato un trittico di alta montagna: 5 i GPM nel tracciato odierno,...

Gigio Donnarumma si sposa, tutti i dettagli sulle nozze in Puglia

Sport

L'evento, blindatissimo, andrà in scena a Locorotondo (Bari). La funzione religiosa è fissata per...

Serie A, le nuove maglie 2026-27 presentate ufficialmente finora

Sport

Svelati i primi kit che saranno utilizzati nella prossima stagione. A fare da apripista è stata...

14 foto

Sport: I più letti