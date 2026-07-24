Tour de France 2026, 19^ tappa da Gap all'Alpe d'Huez: il percorso

Tour de France 2026, 19^ tappa da Gap all'Alpe d'Huez: il percorsoSport
La 19esima frazione è breve ma durissima, con 4 GPM, tra cui l’iconica ascesa finale. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla
Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 19esima tappa, da Gap all'Alpe d'Huez: una frazione corta ma molto impegnativa con la scalata finale verso una delle salite simbolo della corsa. Intanto ieri, la tappa con arrivo a Orcières-Merlette è stata vinta da Carapaz, con la maglia gialla sulle spalle di Pogacar. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste in totale otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).
Il percorso della 19esima tappa
I corridori oggi affrontano la 19esima tappa con i 128 km da Gap all'Alpe d’Huez. È la frazione in linea più corta dell'edizione 2026 ma presenta un dislivello di 3500 metri. Subito dopo la partenza si inizia subito a salire verso il Col Bayard (2ª categoria, 4,7 km al 7,2%), prima di affrontare il Col du Noyer (1ª categoria, 7,2 km all’8,5%). Gli ultimi due chilometri di questa salita presentano pendenze intorno al 10%. C’è poi un lungo tratto di 70 km in lieve discesa e pianura verso nord. Quando si ricomincia a salire si passa dallo sprint intermedio nella città di Le Périer che segna l’inizio dell’ascesa verso il Col d’Ornon (2ª categoria, 5,4 km al 6,4%). Breve discesa e poi si sale sui tornanti della mitica Alpe d'Huez, con l’arrivo a quota 1850 metri. Si tratta di un GPM classificato "fuori categoria”, di 13,8 km con una pendenza media dell’8,1% e con un tratto anche all’11,5%.
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Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli