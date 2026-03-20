Arriva la nuova Fiat 600 a benzina, più semplice ed economica

Il cuore della novità è il motore turbo 1.2 da 100 CV della famiglia Puretech, abbinato a un cambio manuale a sei marce aggiornato rispetto alle versioni precedenti. Il lancio è accompagnato dalla serie speciale 600 Street, limited edition da 2.000 esemplari caratterizzata da una livrea bicolore e da un abitacolo dai toni scuri con inserti a contrasto

Nel pieno della transizione verso l'elettrico, Fiat sceglie di ampliare la gamma della 600 con una versione accessibile e priva di elettrificazione. Il nuovo motore è un tre cilindri turbo da 1.2 litri e 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce, lo stesso propulsore già adottato da Peugeot 208 e 2008, aggiornato con l'introduzione della catena al posto della cinghia a bagno d'olio. Una modifica che, come già dimostrato dalla variante mild hybrid, garantisce maggiore affidabilità nel tempo.

Il cuore della novità è il motore turbo 1.2 da 100 CV Rispetto alle versioni precedenti, il motore turbo 100 CV è stato aggiornato: la novità più rilevante è la sostituzione della cinghia a bagno d'olio con una catena di distribuzione, una modifica già introdotta sulla variante mild hybrid che ha dimostrato di aumentare sensibilmente l'affidabilità nel tempo, eliminando i rischi di sgretolamento e intasamento del filtro. In totale, il 70% dei componenti è nuovo: oltre alla catena, sono stati rinnovati il sistema di iniezione diretta ad alta pressione, i pistoni e la fasatura valvole, quest'ultima ottimizzata per ridurre gli attriti interni. Potrebbe interessarti Auto elettriche più economiche, 5 modelli sotto i 25 mila euro

Il prezzo non è ancora stato annunciato Con questa mossa, il Gruppo Stellantis manda un segnale chiaro al mercato: la transizione all'elettrico non può seguire un unico ritmo per tutti. La 600 elettrica rimane il fulcro della gamma, ma affiancarle una versione a benzina dimostra la volontà di rispondere a esigenze concrete e variegate. Il prezzo ufficiale non è ancora stato annunciato, ma potrebbe essere uno degli elementi decisivi per il successo di una vettura che, grazie al suo design e alle dimensioni compatte, ha già dimostrato di esercitare un forte appeal sugli automobilisti delle grandi città. Potrebbe interessarti Auto che consumano meno: modelli e motorizzazioni