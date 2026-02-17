Stellantis rilancia le auto diesel in Europa

Il gruppo guidato da Antonio Filosa opta per una strategia più flessibile per la gamma di auto e veicoli commerciali, confermando in alcuni casi e reintroducendo in altri le motorizzazioni a gasolio per garantire una maggiore libertà di scelta alla clientela

Massima libertà di scelta ai clienti. Una scelta che passa per l’elettrificazione ma che abbraccia anche altre tecnologie, diesel compreso. Il cambio di strategia di Stellantis era chiaro già con l’avvicendamento alla guida del gruppo, con il passaggio da Carlos Tavares ad Antonio Filosa che aveva evidenziato un’inversione di tendenza a favore di un approccio di più ampie vedute. A chiarirlo ulteriormente è stata la stessa azienda, in risposta ad alcuni articoli della stampa che parlavano di “silenziosa resurrezione” delle motorizzazioni a gasolio.

Diesel in gamma per Alfa Romeo e non solo Un ritorno delle opzioni diesel c’è stato, con il ritorno in gamma di questa motorizzazione su almeno sette modelli tra auto e furgoni, come ricordato dall’agenzia di stampa Reuters ma Stellantis ha voluto precisare che il gruppo è “pienamente impegnato nell’elettrificazione con circa 30 nuovi prodotti lanciati in Europa tra il 2025 e il 2026, la maggior parte dei quali con offerte BEV e ibride”. Allo stesso tempo però l’azienda guidata da Filosa ha anche chiarito di aver deciso di “continuare la produzione di motori diesel su modelli come DS7, Alfa Romeo Tonale, Giulia, Stelvio e di reintrodurlo su modelli come 308, Astra, DS n°4”. Approfondimento Stellantis, smart working verso l'addio definitivo entro il 2027

Più opzioni per i clienti Una scelta, quella di Stellantis, "in risposta alla domanda sostenuta dei clienti”. La tendenza a non abbandonare il gasolio riguarda anche il comparto dei veicoli commerciali, che vede il gruppo come leader sul mercato europeo. “Continueremo inoltre a offrire motori diesel nella maggior parte dei Paesi sui nostri modelli di medie dimensioni derivati ​​dai furgoni Citroën Spacetourer, Fiat Professional Ulysse, Opel Vivaro e Peugeot Traveller, mentre li reintrodurremo sui furgoni compatti Citroën Berlingo, Fiat Professional Qubo L, Opel Combo e Peugeot Rifter” spiega Stellantis nella stessa nota, continuando poi nello spiegare come i veicoli commerciali leggeri non subiranno modifiche alla line-up: “manterremo l'offerta diesel nel nostro portafoglio”. Approfondimento Stellantis, utili in calo: Moody's e Standard & Poor's tagliano rating

A Mirafiori operativi i primi operai per la Fiat 500 ibrida Intanto si concretizzano le prime azioni per la produzione di nuova Fiat 500 ibrida a Mirafiori. Dal 16 febbraio sono operativi i primi 80 giovani assunti per sviluppare la produzione del Cinquinio sulle linee dell’impianto torinese. Qui da marzo arriverà anche il secondo turno produttivo, con l’azienda che ha previsto 160 ingressi già entro febbraio per rispondere alle nuove esigenze. Secondo quanto annunciato dal gruppo, saranno 430 gli inserimenti tra Mirafiori e altre sedi produttive nell’area piemontese. Approfondimento Modelli auto per neopatentati sotto i 25 mila euro