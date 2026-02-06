Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, i neopatentati possono mettersi al volante di auto con un rapporto peso/potenza al massimo di 75 kW per tonnellata, equivalenti a 101,9 CV ogni 1.000 kg. Per elettriche e plug-in hybrid invece si sale a 105 kW come potenza omologata da libretto e 250 kW come potenza di picco. Ecco 10 modelli che i neopatentati possono guidare e che hanno un prezzo di listino inferiore ai 25.000 euro.
- La Volkswagen Polo rappresenta un autentico best seller per il marchio di Wolfsburg e offre al contempo una valida scelta per i neopatentati. In particolare si parte con l’allestimento Life con motore benzina 1.0 da 80 CV oppure il 1.0 Tsi che invece ha 95 CV, con prezzo rispettivamente da 23.900 o 24.600 euro.
- Parlando di compatte è impossibile non citare Opel Corsa. La piccola del Fulmine ha una soluzione adatta ai neopatentati nella sua versione con motore a benzina 1.2 turbo in a benzinaie ha un listino che parte da 21.200 euro.
- Un’altra certezza è rappresentata da Peugeot 208 grazie alla sua gamma che include il motore 1.2 turbo benzina da 100 CV. In questo caso il listino parte da 22.350.
- Il marchio Seat si è di recente rilanciato riportando in gamma le versioni rinnovate dei suoi modelli più significativi, tra i quali c’è senza dubbio Ibiza. La compatta di Martorell è disponibile con motore 1.0 Mpi a benzina da 95 CV con prezzo da 16.000 euro.
- La nuova versione della Toyota Aygo X ha motorizzazione full hybrid, con 116 CV di potenza crescendo anche nell’output rispetto alla versione precedente a benzina. In questo caso la motorizzazione 1.5 HEV ha un prezzo di partenza di 20.850 euro.
- Spazio anche alle full electric e in particolare alla BYD Dolphin Surf, disponibile con motore da 65 kW e batteria da 44 kWh per un’autonomia complessiva dichiarata di 507 km con una sola ricarica. Prezzo in questo caso a partire da 19.490 euro.
- Anche Dacia Sandero occupa sempre un posto di rilievo tra le papabili per i neopatentati. In attesa dell’arrivo sul mercato della versione full hybrid, ecco che al momento è possibile optare per la 1.0 Sce da 65 CV che attacca a 14.800 euro oppure la 1.2 ECO-G a GPL da 16.500 euro.
- Autentico best seller di mercato e per tutto il gruppo Stellantis, la nuova Citroen C3 è stata l’auto più venduta in Italia nel 2025. In particolare è disponibile la variante con motore 1.2 turbo benzina a tre cilindri da 100 CV con prezzo da 16.400 euro.
- La sesta generazione di Renault Clio rappresenta sempre un ottimo compromesso per chi si sta approcciando alla strada. Si parte in questo caso con la motorizzazione 1.2 Tce da 115 CV in allestimento Evolution e con un prezzo da 18.900 euro.
- La Fiat 500 è tornata a Mirafiori anche in versione endotermica. La storica fabbrica torinese ha infatti accolto sulle sue linee la nuova versione ibrida del Cinquino, con motore 3 cilindri a benzina da 65 CV e prezzo a partire da 19.900 euro