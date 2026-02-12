Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stellantis, smart working verso l'addio definitivo entro il 2027

Economia
©IPA/Fotogramma

La conferma è arrivata dall'ad Filosa ma già il presidente, John Elkann, aveva fatto cenno in passato alla possibilità. Dovrebbero essere circa 10mila i dipendenti interessati dalla decisione, introdotta negli scorsi mesi anche negli Usa

ascolta articolo

Cambiano le regole in casa Stellantis, almeno per quanto riguarda la possibilità di lavorare da casa. L’amministratore delegato Antonio Filosa, infatti, ha recentemente fatto sapere a lavoratori e sindacati che, a partire dal 2027, tutti i dipendenti che lavorano in Italia devono tornare a lavorare in presenza. L'azienda del settore automotive, nata nel 2021, abbandona dunque il modello supportato sin dalla pandemia. E, dei circa 30mila dipendenti complessivi che operano sul suolo italiano, i 10mila che hanno sfruttato le possibilità legate allo smart working con due giorni a settimana di lavoro da casa dovranno cambiare abitudini. 

La decisione

La decisione comunicata da Filosa, in qualche modo, era già nell'aria. Nel 2025 il presidente di Stellantis, John Elkann, aveva già fatto cenno a questa possibilità. E lo stesso Filosa aveva in passato ridotto lo smart per i lavoratori che coordinava quando era capo della divisione di Stellantis in Nord America. Ora la decisione rientra anche per i lavoratori italiani. Tra l'altro già dallo scorso anno, prima negli Usa ma poi anche negli uffici europei, Stellantis aveva imposto un graduale ritorno al lavoro in presenza per almeno 3 giorni su 5 a settimana. Questo trend, ora è confermato, continuerà per tutto il 2026 per poi concludersi nel 2027.

La reazione dei sindacati

Non totalmente in linea il pensiero dei sindacati. "Stellantis deve comprendere che le persone non sono oggetti che si accendono o si spengono a piacimento", ha commentato Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte. Stellantis, comunque,  ha fatto anche sapere che vaglierà le situazioni dei dipendenti caso per caso, lasciando dunque qualche spiraglio. 

Approfondimento

Stellantis, utili in calo: Moody's e Standard & Poor's tagliano rating
FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Economia

Chi è Antonio Filosa, il nuovo Ad di Stellantis

Attualmente Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer, assumerà i poteri di ceo dal 23 giugno quando annuncerà anche il nuovo team dirigenziale di Stellantis. John Elkann continuerà a ricoprire il ruolo di Executive Chairman

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

TrumpRx, rischio rincari sui farmaci venduti in Europa: ecco perché

Economia

Dopo il lancio - il 5 febbraio scorso - della piattaforma annunciata dal presidente Usa Donald...

Via libera dell'Ue ai dazi sui piccoli pacchi, 3 euro da luglio 2026

Economia

Il Consiglio Ue ha approvato formalmente le nuove norme sui dazi doganali applicati ai piccoli...

Hoepli a rischio chiusura: la storica casa editrice verso liquidazione

Economia

Entro fine mese si potrebbe tenere l'assemblea straordinaria degli azionisti. Le tensioni tra...

Istat, nel 2025 la produzione industriale giù del 0,9%: i dati

Economia

Anche se ridotto rispetto ai due anni precedenti, dove si è registrato un calo del 4% nel 2024 e...

Heineken annuncia 6mila licenziamenti entro due anni

Economia

"Restiamo prudenti nelle nostre previsioni a breve termine sulle condizioni del mercato della...

Economia: I più letti