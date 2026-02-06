La nuova strategia ha portato alla cancellazione di modelli e programmi che non hanno prospettive di redditività. "La reimpostazione punta a porre i clienti e le loro preferenze come punto di riferimento di ogni nostra decisione”, ha fatto sapere l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che assicura: “Nel 2026, la nostra attenzione incrollabile sarà rivolta a colmare i gap di esecuzione del passato”. Crollo in Borsa del -24% ascolta articolo

La svolta verso l’elettrico costa cara a Stellantis. Il Gruppo non fa prezzo a Piazza Affari dopo l’annuncio di un cambio di strategia sull'elettrico che costerà 22 miliardi di oneri, provocando una perdita nel secondo semestre tra i 19 e i 21 miliardi di euro. Si parla di oneri pari a circa 22,2 miliardi di euro nel 2025: la nuova strategia ha portato, infatti, alla cancellazione di modelli e programmi che non hanno prospettive di redditività. "La reimpostazione che abbiamo annunciato si inquadra nel decisivo percorso avviato nel 2025, per tornare, ancora una volta, a porre i clienti e le loro preferenze come punto di riferimento di ogni nostra decisione”, ha fatto sapere l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando delle stime 2025 e della nuova strategia dell'azienda. Intanto il titolo di Stellantis sprofonda ulterioremente in Borsa: dopo un inizio in mattinata a -19%, ora il titolo va ai minimi di giornata cedendo il 24% a 6,21 euro.

Filosa: "Colmeremo gap col passato" A provocare costi così elevati, per Filosa, sono state le stime errate sui tempi di transizione e le svalutazioni nel settore. "Gli oneri annunciati oggi - ha spiegato l'ad di Stellantis - riflettono in larga parte il costo derivante da una sovrastima del ritmo della transizione energetica, che ci ha allontanato dalle esigenze, dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture. Riflettono inoltre l'impatto delle criticità pregresse, che il nostro nuovo team sta progressivamente gestendo". Poi uno sguardo al futuro: "Nel 2026, la nostra attenzione incrollabile sarà rivolta a colmare i gap di esecuzione del passato, così da dare ulteriore impulso ai primi segnali di rinnovata crescita. Non vediamo l'ora di condividere tutti i dettagli della nostra nuova strategia durante l'Investor Day del 21 maggio".

Consegne nel quarto trimestre 2025 crescono del +9% Stellantis stima consegne consolidate nel quarto trimestre 2025 pari a 1,5 milioni di unità, in crescita del 9% su base annua. A trainare la crescita è il Nord America, dove le consegne sono aumentate del 43%, in crescita anche Sud America, Medio Oriente e Africa, Cina e India e Asia-Pacifico. Come hanno spiegato dall'azienda, ciò è stato parzialmente compensato da un calo nell'Europa allargata, (26mila in meno pari al -4% su base annua) per l'effetto combinato di un mercato dei veicoli commerciali leggeri in contrazione e di pressioni competitive. Il miglioramento in Nord America riflette i benefici di una normalizzazione nella dinamica delle scorte, dopo gli interventi per ridurle avviate nell'anno precedente, e di un'accelerazione della domanda nella regione, con ordini nel quarto trimestre 2025 in crescita di quasi il 150% su base annua. Tale aumento è stato trainato in larga parte dalle nuove e rinnovate offerte dei marchi Jeep, Ram e Dodge.