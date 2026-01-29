Le auto più attese del 2026 in Italia: date di uscita, prezzi e motorizzazioni
Il 2026 è appena iniziato ma sono attese diverse vetture di rilievo, tra restyling, debutti assoluti e nuove generazioni che andaranno ad arricchire e rinnovare i listini delle principali case automobilistiche. Ecco alcune delle novità auto che vedremo quest'anno per la prima volta
- La nuova generazione del SUV compatto tedesco cresce innanzitutto nelle dimensioni, dimostrando di voler proseguire il percorso di maturazione. Uno dei best seller della gamma VW in Italia, questo modello avrà sotto pelle un motore 1.5 turbo con tecnologia mild-hybrid da 116 o 150 CV mentre dopo l'estate debutterà una versione full hybrid. Prezzo da 33.900 euro.
- Debutta per la prima volta una declinazione alla spina del SUV ammiraglia di Zuffenhausen. In Italia vedremo due versioni, quella base, da 408 cavalli e quella turbo, da oltre 1.100 e capace di un'accelerazione da o a 100 in 2 secondi e mezzo. La batteria per entrambe è da 113 kWh, con una ricarica che in corrente continua consente di passare dal 10 all'80% in un tempo che oscilla tra i 16 e i 26 minuti. Disponibile per la prima volta anche la ricarica a induzione in corrente alternata fino a 11 kW. Prezzo da 105.845 euro.
- Inedita in Europa, già in vendita in altri mercati dal 2019, la Kia Seltos si presenta anche nel Vecchio Continente con una nuova generazione. Cambia innanzitutto la piattaforma che ora è la K3. Nuova piattaforma e anche nuove dimensioni, con Seltos che cresce di 6 cm nel passo, toccando i 2,69 metri mentre la lunghezza arriva a 4,43 metri. In Italia arriverà con un propulsore 1.6 T-GDi da 180 CV e 265 Nm, con cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti oppure col manuale a 6 marce.
- L'iconco modello tedesco arriverà nel corso del 2026 con una versione 100% elettrica, derivata dalla concept ID. 2all. Lunga 4,05 metri, larga 1,81 m e alta 1,53 m, con un passo di 2,60 metri, offrirrà maggiore abitabitlià con motori da 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV), 155 kW (211 CV) oltre alla GTI che arrivrà successivamente. Batterie da 37 o 52 kWh per un'autonomia fino a 450 km.
- Grande attesa a Maranello per il debutto della prima Ferrari elettrica, atteso per la fine dell'anno. Poche le informazioni, con il Cavallino che ha mostrato soltanto alcune delle tecnologie che vedremo su questa vettura. Sarà equipaggiata con quattro motori elettrici da oltre mille cavalli: due assali elettrici, progettati e prodotti direttamente a Maranello, ciascuno con due motori sincroni a magneti permanenti,. La batteria raggiunge una densità energetica di quasi 195 Wh/kg e una potenza massima di ricarica di 350 kW
- Dopo oltre 25 anni di assenza, torna sulle strade europee Honda Prelude, la coupé sportiva del marchio giapponese. La nuova Honda Prelude è spinta dal propulsore Full Hybrid e:HEV che combina due motori elettrici, una batteria agli ioni di litio a 72 celle e un motore benzina 2.0 a Ciclo Atkinson per una potenza di 184 CV che consente di coprire lo 0-100 in 8,2 secondi.
- Renault Twingo torna con una quarta generazione dal look retrò. Dotata di carrozzeria a cinque porte, avrà una powertrain elettrica da 82 CV con batteria da 27,5 kWh per un’autonomia dichiarata di 263 km. Prezzo da 21.100 euro.
- Il 2026 sarà anche l’anno in cui la famiglia della nuova Panda si amplierà. Ancora non si conosce la nomenclatura dei nuovi modelli in arrivo ma è certo che si sarà un SUV e una versione Fastback che affiancheranno la Grande Panda e ne condivideranno il design e lo stile. Saranno basate sempre sulla piattaforma Smart Car e avranno sia motorizzazioni endotermiche che ibride che elettriche.
- Look monolitico e senza fronzoli per la iX3, che abbandona il doppio rene “esagerato” per una calandra più minimale ispirata alle BMW prodotte tra anni Sessanta e Settanta. Al momento del lancio BMW iX3 verrà proposta nella versione 50, declinazione bimotore con una potenza complessiva di 350 kW, circa 470 CV e 645 Nm di coppia. Lo 0-100 si consuma in 4,9 secondi e la velocità massima è fissata a 210 km/h. La batteria in questo caso è da 108 kWh, per un’autonomia dichiarata di 800 km.. Prezzo da 68.770 euro.
- La nuova Range Rover Electric avrà una powertrain composta da due unità elettriche sincrone a magneti permanenti, una per asse, con una potenza complessiva di circa 550 CV e 850 Nm di coppia. La batteria avrà una capacità reale di 118 kWh, con 344 celle prismatiche e chimica NMC, Nichel-Manganese-Cobalto. Grazie all’architettura a 800 volt infatti la nuova versione elettrica di Range Rover potrà ricaricare in corrente continua fino a 350 kW,. Proprio per quel che riguarda l’autonomia si parla di oltre 500 km con una sola ricarica.