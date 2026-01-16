La suggestione di Olivier Francois, CEO di Fiat e Abarth, riguarderebbe alcune citycar che, eliminando alcuni degli obblighi in termini di sicurezza e assistenza alla guida, scenderebbero di prezzo

Limitare la velocità delle citycar eliminando alcuni Adas per abbassarne il prezzo. Una semplice provocazione o un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi in futuro per alcuni modelli. Se Olivier Francois, CEO di Fiat e Abarth, potesse scegliere, probabilmente opterebbe per la seconda. Il numero uno del marchio torinese ha infatti spiegato che alcuni degli obblighi in termini di sicurezza e assistenza alla guida riguardano sistemi che operano a velocità più elevate e che quindi sarebbero superflui o comunque poco utili per vetture come Fiat Panda e 500 che vengono utilizzate prevalentemente in città.

Le parole di Olivier Francois, CEO di Fiat

Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine britannico Autocar, Olivier François ha sottolineato come la media europea sia di 118 km/h, evidenziando che sarebbe lieto di abbassare la velocità massima di alcuni modelli del brand riuscendo in questo modo a diminuire i costi di produzione e di conseguenza anche il prezzo di listino: “Sarei ben lieto di limitare la velocità delle mie auto più piccole alla velocità massima media consentita, che è già un limite di suo” spiega il CEO del marchio italiano.

L’analisi di Olivier Francois però non è finita qui: “Riteniamo che, con tutte queste regole, a farne le spese siano soprattutto le auto che circolano in città. “Fatico a capire perché dobbiamo installare tutto questo hardware così costoso, sensori, telecamere, riconoscimento dei segnali stradali. Tutto questo è inadeguato, e anche un po’ folle, e ha contribuito ad aumentare il prezzo medio di una citycar anche del 60%. La nostra idea è solo di tornare indietro di un pochetto, ed evitare di riempirle di hardware troppo costoso”.