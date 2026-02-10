Le due agenzie rivedono al ribasso le loro stime a seguito della pubblicazione dei risultati preliminari del 2025. Ma se S&P's mantiene l'outlook negativo, Moody's lo passa a stabile ascolta articolo

Standard & Poor's e Moody's hanno tagliato il rating di Stellantis dopo la pubblicazoine dei risultati preliminari del 2025. Il giudizio di Standard & Poor's passa da BBB a BBB-, con l'outlook che resta negativo riflettendo "il rischio che la forte concorrenza, l'aumento della quota di veicoli elettrici a batteria in Europa — che riducono i margini — e una ripresa dei volumi più lenta del previsto o costi più elevati in Nord America possano impedire a Stellantis di raggiungere un margine di Ebitda rettificato intorno al 7% e un rapporto Free Operating Cash Flow/vendite ben superiore all'1% entro la fine del 2027", spiega l'agenzia di rating.

Il giudizio di Moody's Il punteggio attribuito da Moody's è Baa3, l'outlook però passa da negativo a stabile. La decisione - si spiega - è legata alla pubblicazione dei risultati preliminari del 2025, "che indicano una significativa revisione al ribasso della redditività e del flusso di cassa per il 2025 e oltre, contrariamente alle nostre aspettative". Per Moody's Stellantis "continuerà a generare un flusso di cassa libero rettificato negativo nel 2026 e il recupero dei margini richiederà più tempo del previsto". Inoltre, "permane incertezza sulla traiettoria di recupero dei margini EBIT anche nel contesto di una profonda revisione strategica che la società sta attualmente affrontando".