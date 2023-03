La band rock inglese capitanata da Alex Turner ha pubblicato la clip che accompagna l'ultimo singolo, dal disco “The Car”. 7° album in studio, è uscito il 21 ottobre 2022 e ora tocca al videoclip: le immagini che accompagnano la 4° traccia della tracklist sono state girate prevalentemente durante le recenti date australiane e sudamericane del tour. Attualmente gli Arctic Monkeys si trovano in Asia, prima di tornare a casa nel Regno Unito per le attesissime date inglesi (e il Glanstonbury!)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È uscito un nuovo videoclip degli Arctic Monkeys: si tratta del video di Sculptures of Anything Goes, l'ultimo singolo tratto dal disco The Car. La band rock inglese di Sheffield capitanata da Alex Turner ha condiviso in rete la clip che accompagna la quarta traccia dell’ultima fatica discografica. Si tratta di un video che è stato girato prevalentemente durante le recenti date australiane e sudamericane del loro tour. Il brano fa parte del settimo album in studio di Turner e soci, uscito il 21 ottobre 2022 (pubblicato da Domino Recording Company). È il quarto singolo tratto da The Car, dopo There'd Better Be a Mirrorball , Body Paint e I Ain't Quite Where I Think I Am. La band ha offerto questa nuova chicca video ai fan appena dopo la notizia della loro terza esibizione da headliner al festival di Glastonbury di quest'anno. Potete guardare il videoclip di Sculptures of Anything Goes degli Arctic Monkeys in fondo a questo articolo.

La clip di Sculptures of Anything Goes degli Arctic Monkeys si avvale della regia di Ben Chappell, oltre che del montaggio di Matt Cronin. Si tratta di due nomi importanti nel panorama dei videoclip. Del resto anche gli Arctic Monkeys sono ormai uno dei nomi più importanti nel panorama del rock alternativo internazionale. Nati nel 2002 come nuove promesse dell’indie rock, si sono rapidamente affermati, diventando mostri sacri delle sette note contemporanee. La band è formata da Alex Turner (voce, chitarra ritmica e solista, piano), Jamie Cook (chitarra ritmica e solista), Matt Helders (batteria, seconda voce) e Nick O'Malley (basso, seconda voce). Andy Nicholson (basso, seconda voce) ha poi lasciato il gruppo nel 2006, poco dopo l'uscita del disco di debutto, mentre Glyn Jones se ne è andato due settimane dopo la formazione del gruppo.

Pure il tappeto sonoro del brano in questione segue il fil rouge dello stile vintage: suoni ovattati, audio pastoso e sonorità à la Guerrierei della Notte, per intenderci. Proprio le colonne sonore di film come The Warriors sembrano essere finite nell’enorme calderone delle fonti d’ispirazione degli Arctic Monkeys. Fino a quando giunge, come un deus ex machina sonoro, il suono celestiale degli archi, con cui termina questo gioiellino musicale che fa gola ai fan dell’indie rock di matrice passatista.

Le immagini del videoclip di Sculptures of Anything Goes sembrano uscite dagli anni Sessanta/Settanta. Il trattamento video è volutamente d’antan, per riproporre le atmosfere ovattate e analogiche dei gloriosi decenni che furono.

Il tour degli Arctic Monkeys toccherà anche l'Italia

approfondimento

I Ain’t Quite Where I Think I Am, l'inedito degli Arctic Monkeys

La band è attualmente in tournée in Asia. Tornerà a casa, nel Regno Unito, e in Irlanda per esibirsi negli show negli stadi che hanno registrato il tutto esaurito, per poi salire come headliner sul palco del prestigioso festival Glastonbury, dove suoneranno venerdì 23 giugno.

Turner & Co. sono attesi anche in Italia per due date: il 15 luglio 2023 all'Ippodromo Snai La Maura a Milano nell'ambito degli I-Days e il 16 luglio 2023 all'Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma. Gli Hives e The Mysterines apriranno tutte le date del tour degli Arctic Monkeys (eccezion fatta per Glastonbury).

Di seguito trovate il videoclip di Sculptures of Anything Goes. Rifatevi gli occhi e le orecchie!