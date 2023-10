I Negramaro omaggiano Pino Daniele per le strade di Napoli. VIDEO

La band salentina ha sorpreso il pubblico con un’esibizione in Piazza Santa Maria La Nova. Il 15 giugno i Negramaro saranno in concerto allo stadio Maradona

negramaro, il video dell’esibizione

Una folla di curiosi si è radunata attorno ai Negramaro, protagonisti di un piccolo concerto improvvisato per omaggiare Pino Daniele, impossibile non farsi contagiare dalla magia del momento. Le voci dei presenti hanno accompagnato il gruppo per un’esibizione toccante.

Piazza Santa Maria La Nova ha ospitato lo show divenuto velocemente virale sui social. Il prossimo 15 giugno la band, guidata dalla voce di Giuliano Sangiorgi, tornerà a Napoli per un concerto allo stadio Maradona. Il 20 ottobre il gruppo ha presentato Negramaro Back Home - Ora So Restare al Festival del Cinema di Roma. Il film, in uscita nelle sale il 6, 7 e 8 novembre, ripercorrerà i vent’anni di carriera di uno dei gruppi più amati della scena musicale. I Negramaro hanno scritto su Instagram: “Non c’è storia più bella di quella condivisa con voi in questi 20 anni”.