Negramaro, il nuovo singolo è Fino al giorno nuovo: feat Fabri Fibra

Non si fermano le sorprese dei negramaro : venerdì 15 settembre esce Fino al giorno nuovo (Sugar Music), il nuovo singolo della band che li vede per la prima volta insieme a Fabri Fibra . Il brano è il primo estratto del prossimo album di inediti dei negramaro, in uscita nel 2024. Dopo un’estate da protagonisti con i loro show nei teatri di pietra e con l’evento speciale N20 Back Home , i negramaro tornano con nuova musica. La canzone, prodotta da Davide Simonetta e Giuliano Sangiorgi , e scritta dallo stesso Giuliano insieme a Fabri Fibra , è un mix esplosivo che vede il timbro rock della band fondersi con la voce di Giuliano e le barre di Fibra Fibra: "Sono solo uno tra i tanti / Sono solo un uomo e scoppio / Se non c’è’ uno scopo soffoco se resto sotto" rappa Fibra , raccontando una condizione esistenziale di insofferenza che cerca e trova conforto nel ritornello liberatorio di Giuliano: "E spacco, spacco, spacco tutto tanto poi c’è tempo / E urlo, urlo, urlo e mi libero del resto".

Il nuovo inedito arriva alla vigilia dei tre concerti in programma all’ Arena di Verona il 22, 23 e 24 settembre : dopo i sold out dei concerti estivi alle Terme di Caracalla (13, 14 e 16 giugno) e al Teatro Greco di Siracusa (19, 21 e 22 luglio), e dopo la grande festa di N20 Back Home dell’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (12 agosto), i negramaro vanno così a chiudere con un gran finale l’ N20 Tour , la tournée con la quale hanno festeggiato i loro primi vent’anni di carriera, vent’anni di canzoni, vita e successi. Per tutte le informazioni: www.magellanoconcerti.it www.friendsandpartners.it .

Fino al giorno nuovo - testo

Dormo poco nella notte



Mi sveglio e ballo da solo

Apro le mie braccia al vento

Chiudo gli occhi e prendo il volo

Per dimenticare tutto quello che di giorno provo

Ballo come un pazzo fino all’alba, fino al giorno nuovo

Ho visto tante persone perfette

Fingere che non si sporcano

Delle bugie e delle menzogne mai dette

Quelle pensate non contano

Ho detto cose che non vanno dette

Perché feriscono

Come se fosse davvero importante

Essere libero

E ballo, ballo, ballo fino a perdere ogni senso

E canto, canto, canto fino a che non cambia il mondo

E spacco, spacco, spacco tutto, tanto poi c’è tempo

E urlo, urlo, urlo e mi libero del resto



Ah mi alzo e poi riprendo il volo

Tu non sai quando mi guardi io che cosa provo

Sono solo uno tra i tanti

Sono solo un uomo a scoppio

Se non c’è uno scopo soffoco se resto sotto

Fatevi sotto!

Ma dove sono?

Dove mi trovo?

Faccio uno sbaglio dietro l’altro

Come mi muovo?

Ma ho camminato così tanto

Taglio il traguardo

Forse sto sognando

Gli incubi non mi raggiungeranno

Fino al giorno nuovo



E ballo, ballo, ballo fino a perdere ogni senso

E canto, canto, canto fino a che non cambia il mondo

E spacco, spacco, spacco tutto, tanto poi c’è tempo

E urlo, urlo, urlo e mi libero del resto

E sogno sogno a più non posso

Fino a sanguinarmi il naso

Fino a che non sembra vero

Finalmente il giorno nuovo!

A volte non so più nemmeno io chi sono

Amici intorno ma la musica è il tesoro

Ascolto un disco vecchio, scrivo un pezzo nuovo

Vorrei dirti cosa provo

Ma non trovo il modo perché

Dormo poco nella notte

Mi sveglio e ballo da solo

Apro le mie braccia al vento

Chiudo gli occhi e prendo il volo

Per dimenticare tutto quello che di giorno provo

Ballo come un pazzo fino all’alba, fino al giorno nuovo



Fino al giorno nuovo

Dormo poco nella notte

Mi sveglio e ballo da solo

Apro le mie braccia al vento

Chiudo gli occhi e prendo il volo

Per dimenticare tutto quello che di giorno provo

Ballo come un pazzo fino all’alba, fino al giorno nuovo