Fiorella Mannoia & Friends, il concerto per celebrare i 70 anni

Fiorella Mannoia compie 70 anni. E, per festeggiare, sceglie le romanissime Terme di Caracalla. Nel loro splendido scenario, l'artista si è esibita lunedì 3 giugno, e si esibirà martedì 4. Un doppio appuntamento, per celebrarsi e per celebrare la musica italiana. Quella che, sul palco, l'ha vista e la vedrà esibirsi insieme a molti artisti e amici.

Fiorella Mannoia alle Terme di Caracalla, cos'è successo lunedì 3 giugno

Alle Terme di Caracalla, Fiorella Mannoia ha festeggiato i suoi 70 anni. Ma ha anche inaugurato la tournée estiva Fiorella Sinfonica - Live con Orchestra, che la vedrà impegnata in 28 concerti da nord a sud dell'Italia.

L'apertura del concerto è affidata a Mariposa, il brano portato a Sanremo 2024. La raggiunge sul palco Carlo Conti, che Sanremo lo condurrà nel 2025 e nel 2026. E poi Francesco Gabbani, che con lei canta Un bimbo sul leone, e Giorgia, per una potentissima versione di Caffè nero bollente. Fiorella Mannoia dedica Nessuna conseguenza alle "donne che non ce l'hanno fatta, ma anche a quelle che ce l'hanno fatta, perché dalla violenza si può uscire". Interpreta da sola Come si cambia e Combattente, reinterpreta con Natty Fred Mio fratello che guardi il mondo di Ivano Fossati, e con Hi Nrg Non è un film (brano premiato da Amnesty International). Omaggia Ligabue con Metti in circolo il tuo amore e Claudio Baglioni con Amore bello. Ospita Ornella Vanoni per un'emozionante versione di Io che amo solo te di Sergio Endrigo, Rocco Hunt per Sulo pe’ parlà e Gigi D’Alessio che intona L’ammore.

L'ultima parte del concerto si apre con un tributo alla sua città: Roma è de tutti, con Luca Barbarossa. E poi con il ricordo a Lucia Dalla, che passa dall'interpretazione di Chissà se lo sai insieme a Ron. Sul finale tocca a Quello che le donne non dicono con Enrico Ruggeri (che la scrisse per lei nel 1987): presidente onoraria di Una Nessuna Centomila, da sempre al fianco delle donne vittime di violenza, Mannoia cambia il testo pronunciando “se è no è no” anziché “ti diremo un altro sì”. Infine, con Ruggeri, canta I dubbi dell’amore, e con Amara la sua Che sia benedetta. Sally di Vasco Rossi è l'ultimo brano in scaletta, ma Mannoia ascolta il pubblico e intona anche La storia e Il cielo d’Irlanda.“Nel profondo sono libera, orgogliosa e canto”, dice, prima di lasciare il palco. Consapevole d'aver creato uno spettacolo straordinario.