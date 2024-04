Fiorella Mannoia compie 70 anni: le frasi più famose delle sue canzoni

Da "Quello che le donne non dicono", passando per altri successi come "Combattente" e "Il peso del coraggio": sono molti i brani della cantante che racchiudono passaggi indimenticabili, sulla vita, sull'amore ma anche sul coraggio e sulla speranza

Il brano ebbe così tanto successo che per molti anni dopo la sua pubblicazione continuò a essere molto ascoltato e riuscì anche a vincere il Disco d'oro per le vendite online nel 2011, 24 anni dopo la sua pubblicazione.

Il cambiamento, il coraggio e la vita

In Come si cambia, del 1984, la cantante parla del cambiamento come soppravvivenza e nuovo inizio. Lei stessa di questo brano, ha detto:"Come si cambia è stato il pezzo che mi ha fatto capire che cantare era ormai diventato il mio mestiere. E soprattutto, ho capito che la mia vocazione era quella di toccare la corda delle emozioni". Questo il passaggio più famoso:

"Come si cambia per non morire, come si cambia per amore, come si cambia per non soffrire, come si cambia per ricominciare".

Invece, in Io non ho paura, del 2011, la cantante lancia un appello ad affrontare la vita e l’amore con coraggio, passando per il dolore e la delusione. Qui la frase più famosa del brano:

"La chiamano speranza ma a volte è un modo per dire illusione".

Fra le canzoni più famose di Fiorella Mannoia c'è poi Combattente, del 2016, scritta da Federica Abbate. È un vero e proprio inno alla speranza, alla voglia di lottare e di non arrendersi mai. Come si evince anche da questa frase:

"E anche se la paura fa tremare. Non ho mai smesso di lottare".

E ancora, sullo stesso filone, riprendendo il tema del coraggio, c'è anche la canzone Il peso del coraggio, del 2019. Questo uno dei passaggi memorabili del testo:

"Ognuno ha i suoi diritti. Ognuno ha la sua schiena. Per sopportare il peso di ogni scelta. Il peso di ogni passo. Il peso del coraggio. Il peso del coraggio".

Mentre in Che sia benedetta, del 2017, Mannoia celebra un vero e proprio inno alla vita, come attesta anche questa frase:

"Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta".