Horizon: An American Saga - Capitolo 1, in prima tv su Sky Cinema

Su Sky Cinema è in arrivo in prima TV il colossale film in due parti scritto, diretto e interpretato da Kevin Costner Horizon: an american saga - Capitolo 1, in onda lunedì 10 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Una cronaca sfaccettata che racconta l'espansione della Guerra Civile Americana e la colonizzazione della frontiera occidentale troppo grande per essere raccontata in un solo film, una vera e propria saga cinematografica diretta e interpretata da Kevin Costner, anche co-sceneggiatore al fianco di Jon Baird e produttore. Nel cast Sienna Miller, Sam Worthington e Giovanni Ribisi.

La sinossi

Montana, 1859. Due anni prima della guerra civile, carovane di coloni in cerca dell’eldorado si installano lungo il fiume con i loro carri, ma gli Apache non ci stanno e presto li attaccano per difendere la loro terra. Intanto, in Wyoming, un avventuriero e una prostituta fuggono da un uomo spietato che vorrebbe mettere le mani sul bambino che portano con loro.