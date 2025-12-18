Lucky Red ha diffuso il trailer ufficiale in italiano della nuova pellicola di Joachim Trier, attesa nelle sale cinematografiche nazionali per il 22 gennaio. Celebrata da critica e pubblico a Cannes, la sesta regia del norvegese è già protagonista della stagione dei premi con otto nomination ai Golden Globe e l'inserimento tra i candidati in shortlist nella categoria Miglior Film Internazionale

A gennaio, da giovedì 22, debutterà sul grande schermo anche in Italia Sentimental Value, l'acclamata nuova opera di Joachim Trier presentata al Festival di Cannes 2025 e vincitrice del Gran Prix speciale della Giuria.

Il film drammatico, che è stato accolto alla prima mondiale al Festival da un applauso da record (19 minuti), vanta un cast stellare nel quale spiccano Stellan Skarsgård, Renate Reinsve (già musa dell'autore norvegese) ed Elle Fanning.

Il trailer ufficiale, ora disponibile anche in italiano, anticipa i toni dei dialoghi e le atmosfere di una storia familiare che punta a conquistare i cuori degli spettatori.

La trama del film: un dramma umano e familiare

Nora e Agnes (le attrici Renate Reinsve ed Inga Ibsdotter Lilleaas) sono due sorelle molto unite, accomunate dall'essere cresciute senza la madre e con un padre assente.

Quando quest'ultimo, Gustav (l'attore Stellan Skarsgård), regista dalla fama un po' appannata, chiede a Nora di interpretare il ruolo femminile principale nel film che dovrebbe rilanciare la sua carriera, si trova davanti a un rifiuto che lo indurrà a ripiegare su una star di Hollywood, Rachel Kemp (Elle Fanning).

L'ingresso di Rachel in quest triangolo disordinato finirà per gravare sui già molto precari equilibri della famiglia di Gustav obbligando tutti a fare i conti con tutti.



Il film acclamato a Cannes, già pluricandidato ai premi della stagione

Memoria, colpe, perdono e affetti dolorosi sono i temi che sostengono l'impianto narrativo di Sentimental Value, opera che visivamente si inserisce perfettamente nella filmografia di Trier, autore acclamato a Cannes con le sue opere precedenti Segreti di famiglia (2015) e La persona peggiore del mondo (2021), pellicola che è valsa il massimo riconoscimento a Cannes per Renate Reinsve, richiamata pe questo film in un ruolo profondo e molto sfaccettato.

Il traler mette in evidenza l'anima densa di una pellicola che mette al centro le persone e quanto hanno di più caro: i legami familiari.

Trier ha scritto la sceneggiatura insieme a Eskil Vogt, sceneggiatore e regista norvegese con cui ha già collaborato più volte in passato e con cui ha firmato la sceneggiatura originale de La persona peggiore del mondo, candidata allOscar nel 2022.

Anche Sentimental Value, già presentato come uno dei film evento della stagione, ha già accumulato riconoscimenti e candidature.

Il film è il titolo presentato agli Oscar 2026 per la Norvegia ed è già nella shortlist come candidato per la statuetta per il Miglior Film Internazionale. Ai Golden Globes ha ricevuto ben otto candidature.