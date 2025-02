Luca Marinelli al debutto alla regia della moglie Alissa Jung

Luca Marinelli e Alissa Jung hanno sfilato sotto i riflettori del Festival internazionale del cinema di Berlino , in corso nella capitale tedesca fino a domenica 23 febbraio. L'attore italiano e sua moglie hanno presenziato alla prima mondiale di Paternal Leave , opera prima di Alissa Jung , la moglie dell'attore italiano reduce dal successo della serie M - Il figlio del secolo . Marinelli è il personaggio maschile principale del lungometraggio, un film che ha come tema principale il rapporto tra un padre e una figlia adolescente che si ritrovano dopo aver vissuto l'uno senza l'altra per quindici anni.

Paternal Leave: Marinelli è un padre assente

Arriverà prossimamente anche in Italia grazie a Vision Distribution, Paternal Leave, la pellicola scritta e diretta da Alissa Jung che è stata proiettata in anteprima alla Berlinale 2025.

Jung ha scelto Luca Marinelli, con cui è sposata dal 2018, come co-protagonista della sua storia sul grande schermo.

I due, che hanno sfilato insieme sul tappeto rosso della kermesse, hanno attirato i flash dei fotografi col loro fascino discreto.

Marinelli è uno dei pochi volti italiani quest'anno al Festival tedesco. L'altra produzione, in parte italiana, è il film che partecipa al Concorso del regista Bruno Forzani (nato in Francia), Reflet dans un diamant mort, firmato in coppia con la moglie Hélène Cattet.

Paternal Leave è un coming-of-age dove gli adolescenti sono due: quella vera, la giovane Leo (interpretata dall'attrice esordiente Juli Grabenhenrich), e suo padre, Luca Marinelli, che non è ancora entrato davvero nella fase adulta della sua vita.

La storia si sviluppa nel loro incontro, tra le cose dette e quelle non dette.

Leo non ha mai conosciuto suo padre che l'ha lasciata insieme a sua madre quando lei era ancora piccolissima.

La ragazza lo rintraccia e, dopo aver scoperto dove abita, decide di andare ad incontrarlo.