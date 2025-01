Berlinale 2025, i film e il programma della 75a edizione del Festival

La 75.ma edizione della Berlinale avrà luogo dal 13 al 23 febbraio. La kermesse di quest'anno segna l'esordio nel ruolo di direttrice artistica di Tricia Tuttle. Con oltre 25 anni di esperienza in festival cinematografici e di formazione, Tuttle ha preso il posto di Carlo Chatrian, direttore per quattro anni del Festival, dal 2021. A presiedere la Giuria Internazione del Concorso, che assegnerà l'Orso d'Oro e gli altri riconoscimenti è Todd Haynes. A inaugurare il Festival sarà il lungometraggio Das Licht”(La Luce) di Tom Tykwer presentato fuori concorso. Nel corso della cerimonia di apertura al Berlinale Palas, verrà omaggiata anche la star Tilda Swinton, premiata con l’Orso d’Oro alla carriera.

I film in concorso

Ari. di Léonor Serraille | con Andranic Manet, Pascal Rénéric, Théo Delezenne, Ryad Ferrad, Eva Lallier Juan. Francia / Belgio 2025 | Prima mondiale

Blue Moon. di Richard Linklater | con Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale, Andrew Scott. USA / Irlanda 2025 | Prima mondiale

La cache (The Safe House). di Lionel Baier | con Dominique Reymond, Michel Blanc, William Lebghil, Aurélien Gabrielli, Liliane Rovère. Svizzera / Lussemburgo / Francia 2025 | Prima mondiale

Dreams. di Michel Franco | con Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell. Messico 2025 | Prima mondiale

Drømmer (Dreams (Sex Love)). di Dag Johan Haugerud | con Ella Øverbye, Selome Emnetu, Ane Dahl Torp, Anne Marit Jacobsen. Norvegia 2024 | Prima internazionale

Geu jayeoni nege mworago hani (What Does That Nature Say to You). di Hong Sangsoo | con Ha Seongguk, Kwon Haehyo, Cho Yunhee, Kang Soyi. Corea del Sud 2025 | Prima mondiale

Hot Milk. di Rebecca Lenkiewicz | con Emma Mackey, Fiona Shaw, Vicky Krieps, Vincent Perez. Regno Unito 2025 | Prima mondiale | Film d’esordio

If I Had Legs I’d Kick You. di Mary Bronstein | con Rose Byrne, A$AP Rocky, Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Ivy Wolk. USA 2024 | Prima internazionale

Kontinental ’25. di Radu Jude | con Eszter Tompa, Gabriel Spahiu, Adonis Tanța. Romania 2025 | Prima mondiale

El mensaje (The Message). di Iván Fund | con Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz, Betania Cappato. Argentina / Spagna 2025 | Prima mondiale

Mother’s Baby. di Johanna Moder | con Marie Leuenberger, Hans Löw, Claes Bang, Julia Franz Richter. Austria / Svizzera / Germania 2025 | Prima mondiale

O último azul (The Blue Trail). di Gabriel Mascaro | con Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socorrás, Adanilo. Brasile / Messico / Cile / Paesi Bassi 2025 | Prima mondiale

Reflet dans un diamant mort (Reflection in a Dead Diamond). di Hélène Cattet, Bruno Forzani | con Fabio Testi, Yannick Renier, Koen De Bouw, Maria de Medeiros, Thi Mai Nguyen. Belgio / Lussemburgo / Italia / Francia 2025 | Prima mondiale

Sheng xi zhi di (Living the Land). di Huo Meng | con Wang Shang, Zhang Chuwen, Zhang Yanrong, Zhang Caixia, Cao Lingzhi. Repubblica Popolare Cinese 2025 | Prima mondiale

Strichka chasu (Timestamp). di Kateryna Gornostai | con Olha Bryhynets, Borys Khovriak, Mykola Kolomiiets. Ucraina / Lussemburgo / Paesi Bassi / Francia 2025 | Prima mondiale | Documentario

La Tour de Glace (The Ice Tower). di Lucile Hadžihalilović | con Marion Cotillard, Clara Pacini, August Diehl, Gaspar Noé. Francia / Germania 2025 | Prima mondiale

Was Marielle weiß (What Marielle Knows). di Frédéric Hambalek | con Julia Jentsch, Felix Kramer, Laeni Geiseler, Mehmet Ateşçi, Moritz Treuenfels. Germania 2025 | Prima mondiale

Xiang fei de nv hai (Girls on Wire). di Vivian Qu | con Liu Haocun, Wen Qi, Zhang Youhao. Repubblica Popolare Cinese 2025 | Prima mondiale

Yunan. di Ameer Fakher Eldin | con Georges Khabbaz, Hanna Schygulla, Ali Suliman, Sibel Kekilli, Tom Wlaschiha. Germania / Canada / Italia / Palestina / Qatar / Giordania / Arabia Saudita 2025