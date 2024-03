Il diario di Bridget Jones 4, Renèe Zellweger ancora protagonista

I fan di Bridget Jones hanno motivo di festeggiare dopo la conferma che un quarto capitolo dell'amata saga inizierà le riprese nel maggio 2024, come riporta in questi giorni proprio il quotidiano britannico di cui la scrittrice Helen Fielding era una delle firme, The Independent appunto.

Il diario di Bridget Jones 4 si farà, ormai è ufficiale. E avrà come protagonista ancora una volta Renèe Zellweger . Il sequel è basato sul libro Bridget Jones's Diary: Mad About the Boy e avrà quindi nel cast l'attrice protagonista della pellicola originale, quella basata sul libro del 1996 Bridget Jones's Diary. Quest'ultimo è il bestseller della giornalista del quotidiano The Independent Helen Fielding. Un libro che ha venduto la bellezza di 15 milioni di copie.

282 milioni di dollari al botteghino nel 2001 per il film originale

Il primo capitolo ha incassato la bellezza di 282 milioni di dollari al botteghino nel 2001, con due film successivi altrettanto fortunati.

La prima parte ha seguito Bridget Jones, assistente pubblicitaria di 32 anni, nel tentativo di trovare amore e fiducia in se stessa, cercando di fumare meno, bere meno e perdere peso. Combattendo caoticamente tra affetti per due uomini, alla fine finisce con Mark Darcy (interpretato dall’ennesima icona britannica di questa epopea, ossia Colin Firth, attore che ha recitato in numerosi film di successo tra cui La fidanzata ideale, La ragazza con l'orecchino di perla, Love Actually - L'amore davvero, L'importanza di chiamarsi Ernest, A Single Man, Mamma Mia!, Orgoglio e pregiudizio, Un matrimonio all'inglese e Il discorso del re. Colin Firth ha vinto l’Oscar come Miglior attore protagonista per Il discorso del re, oltre ad avere ricevuto la candidatura per l'Oscar nella medesima categoria l’anno precedente, nel 2010, per il suo ruolo nella pellicola A Single Man).



E Renèe Zellweger non è da meno: ha vinto il premio Oscar come Migliore attrice per Judy nel 2020, e l’Oscar per la Migliore attrice non protagonista per Ritorno a Cold Mountain nel 2004. È una delle sette attrici (insieme a Helen Hayes, Ingrid Bergman, Maggie Smith, Meryl Streep, Jessica Lange e Cate Blanchett) ad aver vinto il premio Oscar sia come migliore attrice protagonista sia come migliore attrice non protagonista.