The Back Nine, Renée Zellweger protagonista

The Back Nine è il film che vede l’attrice statunitense ( FOTO ) nel ruolo di protagonista, alla regia Michael Patrick King , coinvolto anche nella scrittura della sceneggiatura insieme a Jhoni Marchinko e Krista Smith , stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline .

The Back Nine, la pellicola

Renée Kathleen Zellweger, questo il nome all’anagrafe, interpreta Casey Jones, ovvero una giocatrice di golf che in passato ha deciso di rinunciare alla sua carriera per far si che suo marito potesse averne una. Tuttavia, una mattina la donna comprende che il suo matrimonio è ormai in caduta libera mentre suo figlio è in partenza per il college decidendo così di rispolverare la sua passione.

Per quanto riguarda l’inizio delle riprese non ci sono notizie, nessuna informazione neanche per la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.