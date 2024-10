Bridget Jones 4, Hugh Grant: "Sarà molto molto triste"

L'attore che torna nei panni di Daniel Cleaver dopo la pausa nel terzo film svela ai fan che il nuovo capitolo, in uscita per San Valentino, sarà divertente e malinconico al tempo stesso

Bridget Jones 4 è ormai una realtà e i fan dovranno preparare i fazzoletti. Parola di Hugh Grant, che torna nei panni di Daniel Cleaver (creduto morto per buona parte dell’ultimo film) e ha assicurato in una intervista a The Graham Norton Show: “È estremamente divertente ma allo stesso tempo molto molto triste”.

Il ritorno di Hugh Grant

Grant ha raccontato che il suo ritorno nel franchise dopo la pausa nel terzo film non era affatto scontato, ma che la produzione ha voluto coinvolgerlo a tutti i costi. L’attore britannico ha anche svelato di non aver apprezzato da subito la storia del suo personaggio in questo nuovo capitolo e di aver aiutato i produttori a costruirne una nuova: “Si trova nei suoi 60 – ha detto Grant – non puoi semplicemente farlo passeggiare languido per King’s Road mentre con lo sguardo va a caccia di giovani donne”.