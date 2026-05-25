Attesa alle stelle per il nuovo tour di Vasco Rossi . Dopo il soundcheck di venerdì 29, sabato 30 maggio il rocker alzerà ufficialmente il sipario sulla tournée con lo spettacolo in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini . In questi giorni l’artista è impegnato con le prove sul palco. In attesa della prima data, Vasco Rossi ha regalato alcune anticipazioni sulla scaletta: “Inizia con una canzone che non si aspetta nessuno, risistemata. Sarà una bella botta”.

Il rocker ha aggiunto: “Le prime tre devono essere pezzi forti, tirati, senza pausa, come ai miei primi concerti quando continuavo a suonare per evitare che dal pubblico mi insultassero. Con la quarta canzone arriva una botta emotiva, la ballata emozionante. Le canzoni devono formare un’onda mentale, sia nei testi sia nelle musiche”. Infine, l’artista ha concluso: “Poi dalla quinta si ricomincia a spingere... e via così, con tutti degli sbalzi emozionali ben studiati. Ci dev’essere un equilibrio tra due canzoni vicine anche come tonalità, ci stiamo attenti”.

Venerdì 29 maggio Vasco Rossi sarà protagonista del soundcheck dedicato agli iscritti al suo fan club. In attesa del grande inizio, la voce di Sally ha parlato della scaletta, al momento massimo riserbo sulle canzoni scelte. L’artista ha dichiarato in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 2.400.000 follower: “La scaletta vi stupirà… inizia con una canzone che non si aspetta nessuno, risistemata. Sarà una bella botta. Una volta scelto il primo brano, è come l’incipit di un libro, le altre canzoni seguono a ruota”.

Successivamente, Vasco Rossi ha condiviso un video delle prove scrivendo: “Giorno di prove… sotto il cielo e sotto il sole di Rimini! Ore e ore allo stadio… sole in faccia, musica nelle orecchie e rock nelle vene. Si prova, si riprova, si sistema, si cambia, si ricomincia… e intanto l’abbronzatura avanza più veloce della scaletta!”.

L’artista ha proseguito: “Siamo tutti belli… bravi… e ormai anche discretamente coloriti. In pratica: band in prova e reparto tintarella tutto compreso. L’energia cresce, il suono si compatta, il concerto prende forma… e noi continuiamo a cuocere lentamente al sole di Rimini in attesa che arrivi la sera… che è il nostro habitat naturale”. Dopo il concerto di Rimini, il 5 e il 6 giugno Vasco Rossi porterà la sua energia a Ferrara. In seguito, l’artista (FOTO) sarà in concerto in altre quattro città: Olbia, Bari, Ancona e Udine. Questo il calendario completo della tournée:

30 maggio – Rimini – Stadio Romeo Neri

5 e 6 giugno - Ferrara - Parco Urbano G. Bassani

12 e 13 giugno - Olbia - Arena

18 e 19 giugno - Bari - Stadio San Nicola

23 e 24 giugno - Ancona - Stadio Del Conero

28 e 29 giugno - Udine – Bluenergy Stadium