Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vasco Rossi sulla scaletta del tour: "Inizia con una canzone che non si aspetta nessuno"

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Pochi giorni all’inizio della nuova attesa tournée del rocker. Vasco Rossi ha parlato della scaletta del tour negli stadi in un post pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre due milioni di follower: “Una volta scelto il primo brano, è come l’incipit di un libro, le altre canzoni seguono a ruota”. Partenza fissata per venerdì 29 maggio con il soundcheck dedicato agli iscritti al suo fan club

Attesa alle stelle per il nuovo tour di Vasco Rossi. Dopo il soundcheck di venerdì 29, sabato 30 maggio il rocker alzerà ufficialmente il sipario sulla tournée con lo spettacolo in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. In questi giorni l’artista è impegnato con le prove sul palco. In attesa della prima data, Vasco Rossi ha regalato alcune anticipazioni sulla scaletta: “Inizia con una canzone che non si aspetta nessuno, risistemata. Sarà una bella botta”.

vasco rossi sulla scaletta: “Le canzoni devono formare un’onda mentale”.

Venerdì 29 maggio Vasco Rossi sarà protagonista del soundcheck dedicato agli iscritti al suo fan club. In attesa del grande inizio, la voce di Sally ha parlato della scaletta, al momento massimo riserbo sulle canzoni scelte. L’artista ha dichiarato in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 2.400.000 follower: “La scaletta vi stupirà… inizia con una canzone che non si aspetta nessuno, risistemata.  Sarà una bella botta. Una volta scelto il primo brano, è come l’incipit di un libro, le altre canzoni seguono a ruota”.

 

Il rocker ha aggiunto: “Le prime tre devono essere pezzi forti, tirati, senza pausa, come ai miei primi concerti quando continuavo a suonare per evitare che dal pubblico mi insultassero. Con la quarta canzone arriva una botta emotiva, la ballata emozionante. Le canzoni devono formare un’onda mentale, sia nei testi sia nelle musiche”. Infine, l’artista ha concluso: “Poi dalla quinta si ricomincia a spingere... e via così, con tutti degli sbalzi emozionali ben studiati. Ci dev’essere un equilibrio tra due canzoni vicine anche come tonalità, ci stiamo attenti”.

Approfondimento

Vasco Rossi mostra il palco del concerto a Rimini: il post

Successivamente, Vasco Rossi ha condiviso un video delle prove scrivendo: “Giorno di prove… sotto il cielo e sotto il sole di Rimini! Ore e ore allo stadio… sole in faccia, musica nelle orecchie e rock nelle vene. Si prova, si riprova, si sistema, si cambia, si ricomincia… e intanto l’abbronzatura avanza più veloce della scaletta!”.

 

L’artista ha proseguito: “Siamo tutti belli… bravi… e ormai anche discretamente coloriti. In pratica: band in prova e reparto tintarella tutto compreso. L’energia cresce, il suono si compatta, il concerto prende forma… e noi continuiamo a cuocere lentamente al sole di Rimini in attesa che arrivi la sera… che è il nostro habitat naturale”. Dopo il concerto di Rimini, il 5 e il 6 giugno Vasco Rossi porterà la sua energia a Ferrara. In seguito, l’artista (FOTO) sarà in concerto in altre quattro città: Olbia, Bari, Ancona e Udine. Questo il calendario completo della tournée:

  • 30 maggio – Rimini – Stadio Romeo Neri
  • 5 e 6 giugno - Ferrara - Parco Urbano G. Bassani
  • 12 e 13 giugno - Olbia - Arena
  • 18 e 19 giugno - Bari - Stadio San Nicola
  • 23 e 24 giugno - Ancona - Stadio Del Conero
  • 28 e 29 giugno - Udine – Bluenergy Stadium

Approfondimento

Vasco Rossi, il fan club lancia le infradito di Blasco

Spettacolo: Ultime notizie

Crunchyroll Anime Awards 2026, trionfa My Hero Academia

Serie TV

La decima edizione dei riconoscimenti assegnati agli anime ha trasformato Tokyo nel cuore...

Rob Base, il rapper del brano It Takes Two è morto all'età di 59 anni

Musica

Si è spento il 22 maggio 2026 per un tumore. Aveva ottenuto un grande successo nel duo Rob...

Mara Maionchi su Per sempre sì di Sal da Vinci

Musica

La produttrice bolognese ha riconosciuto il merito del cantante partenopeo, pur non nascondendo...

Bowie - The Final Act, il docufilm sugli ultimi 30 anni della star

Cinema

Solo il 25, 26 e 27 maggio arriva nei cinema italiani Bowie: The Final Act, il documentario di...

2 Cuori e 2 Capanne, il film è stasera in prima tv su Sky Cinema

Cinema sky cinema

La commedia romantica contemporanea diretta da Massimiliano Bruno, gioca con gli stereotipi e i...

Spettacolo: Per te