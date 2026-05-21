Vasco Rossi, il fan club lancia le infradito di Blasco

vasco rossi, in arrivo le infradito del fan club

Dopo il soundcheck del 29 maggio dedicato agli iscritti al fan club del rocker, sabato 30 Vasco Rossi darà ufficialmente il via alla nuova tournée dal palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini. Per celebrare il legame dell’artista con la città, il Blasco Official Fan Club ha annunciato l’arrivo delle infradito dedicate al rocker. Come comunicato in un post condiviso su Instagram, le calzature potranno essere ritirate presso i gazebo dopo aver rinnovato l’abbonamento, acquistando la Blasco Card, nella giornata del soundcheck. Fan in trepidante attesa.

Nei giorni scorsi Vasco Rossi ha iniziato le prove al chiuso davanti ad alcuni membri del fan club. Il rocker ha raccontato: “Tutto bene, gruppo di musicisti eccezionali, ognuno suona alla perfezione, è un piacere sentirli, è un piacere cantare con loro, essere con questo gruppo straordinario. E la vostra presenza è stata come sempre determinante perché avete dato una grossa carica a tutti”.