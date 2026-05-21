Vasco Rossi, il fan club lancia le infradito di Blasco

Vasco Rossi, il fan club lancia le infradito di BlascoMusica
Il Blasco Official Fan Club ha annunciato l’arrivo delle infradito dedicate al rocker. Come comunicato in un post condiviso su Instagram, le calzature potranno essere ritirate presso i gazebo dopo aver rinnovato l’abbonamento, acquistando la Blasco Card, nella giornata del soundcheck
Pochi giorni al debutto del nuovo tour negli stadi. Il 29 maggio Vasco Rossi (FOTO) eseguirà il soundcheck allo stadio Romeo Neri di Rimini per gli iscritti al suo fan club. Per celebrare il legame dell’artista con la città, il Blasco Official Fan Club lancerà le infradito dedicate al rocker. A giugno la voce di Rewind proseguirà al tournée esibendosi in altre cinque città.
vasco rossi, in arrivo le infradito del fan club
Dopo il soundcheck del 29 maggio dedicato agli iscritti al fan club del rocker, sabato 30 Vasco Rossi darà ufficialmente il via alla nuova tournée dal palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini. Per celebrare il legame dell’artista con la città, il Blasco Official Fan Club ha annunciato l’arrivo delle infradito dedicate al rocker. Come comunicato in un post condiviso su Instagram, le calzature potranno essere ritirate presso i gazebo dopo aver rinnovato l’abbonamento, acquistando la Blasco Card, nella giornata del soundcheck. Fan in trepidante attesa.
Nei giorni scorsi Vasco Rossi ha iniziato le prove al chiuso davanti ad alcuni membri del fan club. Il rocker ha raccontato: “Tutto bene, gruppo di musicisti eccezionali, ognuno suona alla perfezione, è un piacere sentirli, è un piacere cantare con loro, essere con questo gruppo straordinario. E la vostra presenza è stata come sempre determinante perché avete dato una grossa carica a tutti”.
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L’artista ha anche riflettuto sulla sua vita in tour: “Quando parto per un tour, parto davvero. Esco di casa e non ci torno più fino alla fine. Durante le prove e il tour entro in un’altra vita: musica, palco, poesia, suoni, emozioni. Per questo elimino quasi tutto il resto: messaggi, telefonate, distrazioni, drammi, questioni. Fuori. Anche un piccolo messaggio può cambiarti l’umore e quando sali sul palco devi essere libero, leggero, acceso. Il tour per me è un lungo viaggio, una specie di mondo parallelo. E quando torno a casa, ricomincia un’altra vita. Normale no di sicuro”.
Dopo il concerto di Rimini, Vasco Rossi porterà la sua musica in altre cinque città: Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e infine Udine per il doppio appuntamento in scena il 28 e il 29 giugno al Bluenergy Stadium. Ecco il calendario completo della tournée:
- 30 maggio – Rimini – Stadio Romeo Neri
- 5 e 6 giugno - Ferrara - Parco Urbano G. Bassani
- 12 e 13 giugno - Olbia - Arena
- 18 e 19 giugno - Bari - Stadio San Nicola
- 23 e 24 giugno - Ancona - Stadio Del Conero
- 28 e 29 giugno - Udine – Bluenergy Stadium