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Vasco Rossi: "Mamme siete voi le vere rockstar". Il post sui social

Spettacolo
©Getty

In occasione della Festa della Mamma, l'omaggio di Vasco Rossi sui social a tutte le mamme, in particolare a quelle della sua vita, cui dedica una bella carrellata di foto personali. 

"Essere madri è l'impresa più 'spericolata' di tutte. Auguri a tutte le mamme. Siete voi le vere Rockstar". È l'omaggio di Vasco Rossi sui social a tutte le mamme, in particolare a quelle della sua vita, cui dedica una bella carrellata di foto personali. 

"Non si può scegliere la mamma - scrive su Instagram - si può scegliere la donna... ma forse nemmeno quella (forse è la donna che sceglie l'uomo). Io sono stato fortunato in entrambi casi. 'Sono capitato' nelle mani della mia mamma che mi ha sempre circondato da tanto amore, mi ha trasmesso l'amore per la musica e anche i valori importanti, prima di tutto l'onestà... mamma Novella... la prima ascoltatrice delle mie canzoni, la mia più grande sostenitrice... e poi 'sono capitato nelle mani' della donna della mia vita, la Laurina, anche lei la mamma straordinaria di nostro figlio Luca".

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