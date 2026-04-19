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Vasco pubblica le prime tavole della graphic novel sulla sua vita

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Un’anteprima social accende l’attesa per un progetto editoriale dedicato a Vasco che unisce musica e fumetto. Dopo il primo volume previsto a maggio, i successivi arriveranno a luglio e in autunno

Un’anteprima “esclusiva… abusiva… mondiale” lanciata sui social accende l’attesa dei fan. A maggio arriva il primo capitolo di un progetto editoriale che racconta vita e carriera del rocker in forma inedita. Vasco Rossi anticipa su Instagram l’uscita di Vasco – La rabbia giovane, primo volume della collana Vasco. Una favola lunga una vita, condividendo alcune tavole del fumetto. “Ho sempre amato i fumetti, fin da piccolo”, scrive il cantante, ricordando la passione per personaggi come Alan Ford, Diabolik e Topolino. 

Tre volumi tra fumetto e memoria

Il progetto, firmato Sergio Bonelli Editore, unisce fumetto, musica e memoria, proponendo una narrazione visiva capace di raccontare una delle icone più importanti della cultura italiana. La serie sarà composta da tre volumi a colori di circa cento pagine ciascuno, con testi di Barbara Baraldi e disegni di Sergio Gerasi e Flavia Biondi, che interpretano le diverse anime dell’artista. Ogni uscita sarà arricchita da materiali d’archivio, scritti autografi e immagini storiche. Dopo il primo volume previsto a maggio, i successivi arriveranno a luglio e in autunno, completando un racconto che intreccia musica e memoria collettiva.

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