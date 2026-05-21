Ermal Meta, la possibile scaletta del concerto a Napoli

A febbraio il cantautore ha pubblicato il nuovo album Funzioni vitali, entrato nella Top 10 della classifica settimanale FIMI. All'interno anche il brano Stella stellina presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo
Ultima data della tournée di Ermal Meta. Il 23 maggio il cantautore saluterà il pubblico con lo spettacolo in scena a Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show del cantautore (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
ermal meta a napoli, la possibile scaletta del concerto
A febbraio Ermal Meta ha pubblicato il nuovo album Funzioni vitali, entrato nella Top 10 della classifica settimanale FIMI. All'interno anche il brano Stella stellina presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Sabato 23 maggio la voce di Ragazza paradiso salirà sul palco della Casa della Musica, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 29 aprile al concerto di Perugia:
- Certe cose
- Ragazza Paradiso
- Vietato morire
- Oggi un anno fa
- Spaghetti in bianco
- Almeno tu
- Non mi avete fatto niente
- DeLorean
- Io ti conosco
- Levi’s 501
- Il braccialetto della fortuna
- Avanti
- Piccola anima
- Ferma gli orologi
- Gravita come me / Volevo dirti / Molto bene, molto male / Nina e Sara
- Umano
- Il campione
- Buio e luce
- Stella stellina
- Tutto già visto
- Ironica
- Funzioni vitali
- Droni
- Mediterraneo
- Dall’alba al tramonto
- A parte te
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Ermal Meta è tra i cantautori più amati della scena musicale italiana. Tra i suoi album troviamo Vietato morire e Non abbiamo armi. Per quanto riguarda i brani, citiamo A parte te, Dall'alba al tramonto e Un milione di cose da dirti. Spazio anche alle collaborazioni: da Piccola anima con Elisa a Non mi avete fatto niente con Fabrizio Moro passando per Male più non fare con Jake La Furia. Dopo il tour nei club, il 1° giugno Ermal Meta darà il via alla tournée estiva. Ecco il calendario completo dei prossimi appuntamenti live:
- 1 giugno, Carloforte (SU)
- 14 giugno, Florida (SR)
- 17 luglio, Mondovì (CN)
- 21 luglio, Montesilvano (PE)
- 23 luglio, Sperone (AV)
- 25 luglio, Porto Recanati (MC)
- 30 luglio, Bevagna (PG)
- 3 agosto, Marina di Pietrasanta (LU)
- 6 agosto, L'Aquila
- 7 agosto, Santa Severa (RM)
- 8 agosto, Santa Maria di Castellabate (SA)
- 10 agosto, Acri (CS)
- 8 settembre, Luogosanto (SS)
- 15 settembre, Lanciano (CH)
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