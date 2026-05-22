Il 30 maggio Vasco Rossi si esibirà allo stadio Romeo Neri di Rimini. Il cantautore ha raccontato: "È un giro diverso dal solito. Lontano dalle grandi città. Non sto più nella pelle! Evviva!"

vasco rossi, il post su instagram

Dopo le prove in Puglia, giovedì 21 maggio Vasco Rossi è arrivato a Rimini per un sopralluogo allo stadio. L'artista ha raccontato ai fan: "Prima visita allo stadio. Primo sguardo a Sua Maestà il Palco. Lì davanti… enorme, silenzioso, immobile. Per adesso. Tra poco arriva la banda… e si comincia col primo soundcheck. Da qui in avanti il rock prende possesso dello stadio. Ogni anno è sempre la stessa storia… e ogni anno sembra la prima volta”.

Successivamente, il rocker ha condiviso le foto della struttura in un altro post sul suo profilo Instagram. L’artista ha dichiarato: “Sua Maestà: il palco! Perfetto per la produzione mega galattica. Se dico palco, penso casa! Non vedo l’ora che cominci tutto”. Vasco Rossi ha aggiunto: “Non vedo l’ora di possedere questo palco strepitoso, di suonarlo qui a Rimini e poi portarlo in giro per l’Italia. È un giro diverso dal solito. Lontano dalle grandi città. Non sto più nella pelle! Evviva!!!”.