Vasco Rossi mostra il palco del concerto a Rimini: il post su InstagramMusica
Il 30 maggio Vasco Rossi si esibirà allo stadio Romeo Neri di Rimini. Il cantautore ha raccontato: "È un giro diverso dal solito. Lontano dalle grandi città. Non sto più nella pelle! Evviva!"
Manca sempre meno al debutto del nuovo tour di Vasco Rossi. Dopo il soundcheck del 29 maggio, sabato 30 il rocker alzerà ufficialmente il sipario sulla tournée negli stadi. L’artista ha mostrato le foto del palco allestito allo stadio Romeo Neri di Rimini in un post condiviso sul profilo Instagram da oltre 2.400.000 follower: “Non vedo l’ora che cominci tutto”.
vasco rossi, il post su instagram
Dopo le prove in Puglia, giovedì 21 maggio Vasco Rossi è arrivato a Rimini per un sopralluogo allo stadio. L'artista ha raccontato ai fan: "Prima visita allo stadio. Primo sguardo a Sua Maestà il Palco. Lì davanti… enorme, silenzioso, immobile. Per adesso. Tra poco arriva la banda… e si comincia col primo soundcheck. Da qui in avanti il rock prende possesso dello stadio. Ogni anno è sempre la stessa storia… e ogni anno sembra la prima volta”.
Successivamente, il rocker ha condiviso le foto della struttura in un altro post sul suo profilo Instagram. L’artista ha dichiarato: “Sua Maestà: il palco! Perfetto per la produzione mega galattica. Se dico palco, penso casa! Non vedo l’ora che cominci tutto”. Vasco Rossi ha aggiunto: “Non vedo l’ora di possedere questo palco strepitoso, di suonarlo qui a Rimini e poi portarlo in giro per l’Italia. È un giro diverso dal solito. Lontano dalle grandi città. Non sto più nella pelle! Evviva!!!”.
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Dopo l'atteso spettacolo di Rimini, Vasco Rossi (FOTO) proseguirà la tournée con gli appuntamenti live in programma in altre cinque città: Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Questo il caledario con tutti i dettagli dei concerti:
- 5 e 6 giugno - Ferrara - Parco Urbano G. Bassani
- 12 e 13 giugno - Olbia - Arena
- 18 e 19 giugno - Bari - Stadio San Nicola
- 23 e 24 giugno - Ancona - Stadio Del Conero
- 28 e 29 giugno - Udine – Bluenergy Stadium
Nel 2017 il rocker ha celebrato i quarant’anni di musica con il grande concerto Modena Park ricordando: “Il rock non è fatto di numeri. Il rock è emozione, energia, sudore, passione… e gente fuori di testa al punto giusto. Però certi numeri fanno capire bene cosa può combinare una gigantesca onda rock quando parte davvero. 225.000 biglietti venduti per un singolo artista. Record mondiale”. Nel 2027 Vasco Rossi celebrerà cinquant’anni di carriera. L’artista ha annunciato una grande festa per l’importante anniversario, ma al momento massimo riserbo sui dettagli dell'evento.
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