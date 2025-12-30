Stranger Things 5, il trailer del Volume 3 della serie tv Netflix

“Ti chiedo di lottare per l’ultima volta. La vita è stata così ingiusta con te. Ti hanno impedito di avere un’infanzia, sei stata aggredita, manipolata da persone orribili. Ma non ti sei mai lasciata spezzare. Lotta per i giorni felici che verranno, lotta per il mondo, al di là di Hawkins. Facciamola finita”. Nell’emozionante trailer del Volume 3 della quinta e ultima stagione della serie tv Stranger Things, in arrivo in Italia alle ore 2 del mattino del 1º gennaio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), Jim Hopper (David Harbour) rivolge a Undici (Millie Bobby Brown) un intenso, doloroso e memorabile appello per salvare dalla malvagità di Vecna (Jamie Campbell-Bower) non solo la cittadina di Hawkins, devastata da instabili fenditure interdimensionali, ma anche il mondo intero. Forse, anche a costo di un sacrificio finale. Dopo quasi 10 anni, lo show dei fratelli Matt e Ross Duffer affronta quindi la definitiva minaccia di fusione dei mondi, con tutti i protagonisti pronti a combattere per salvare il destino dell’umanità.

L’ottavo e ultimo episodio del Volume 3 della quinta stagione della serie tv Stranger Things, intitolato The Rightside Up, durerà due ore e cinque minuti e seguirà i primi quattro episodi del Volume 1 e gli altri tre episodi del Volume 2. Nella settima puntata, Il Ponte, Max Mayfield (Sadie Sink), è tornata in sé dopo un lungo coma e la permanenza nella mente di Henry Creel, che intende ora fondere il mondo con una dimensione parallela che si trova dall’altra parte del ponte dimensionale wormhole del Sottosopra, soprannominata l’Abisso. Il gruppo escogita allora un piano per entrare ancora di più nell’oscurità, liberare i bambini rapiti da Vecna e distruggere tutto con una bomba. Intanto, il nemico avvia un rituale con i bambini seduti attorno a un tavolo.

I fratelli Matt e Ross Duffer hanno creato Stranger Things quasi 10 anni fa e Netflix ha pubblicato la prima stagione nel 2016, seguita dalla seconda nel 2017, dalla terza nel 2019 e dalla quarta nel 2022. La serie tv ha anche dato vita allo spettacolo teatrale Stranger Things: First Shadow, che ha debuttato a Londra nel 2023 e che è ora in scena a Broadway. In un’intervista a Variety, Ross Duffer ha spiegato che “c’è la minaccia soprannaturale, rappresentata da Vecna ​​in questa stagione. Ma l'esercito ha sempre rappresentato una minaccia, dalla prima stagione in poi. Anche quando Brenner non c'è più, viene continuamente sostituito da qualcun altro. In questo caso, nella quinta stagione, da Kay. Quindi avevamo bisogno che Kali rappresentasse forse una versione più pessimista, ma forse realistica, rispetto alla visione del mondo di Mike, che ci avrebbe visti con farfalle e arcobaleni. E Kali si chiede: “Come funzionerà? E qual è la soluzione, per vivere una vita normale?”. Questa è davvero una parte fondamentale del viaggio di Undici in questa stagione".

“Vogliamo le scene tagliate di Stranger Things”. Nel frattempo, la petizione The Unseen Footage. Stranger Things S5 Vol. 2, che l’utente Wenni J ha avviato sul sito Change.org e che ha già superato le 300.000 firme, richiede a gran voce di prendere visione dei filmati delle puntate del Volume 2 della quinta stagione della serie tv Stranger Things, che Netflix avrebbe tagliato, compromettendo così la qualità delle puntate. A tre anni dall’uscita della quarta stagione, infatti, i fan avevano aspettative altissime che, tuttavia, sarebbero state in parte deluse, dalla scrittura, al ritmo, fino agli spazi concessi agli archi narrativi dei personaggi. “Credo che il problema fosse più legato agli episodi, che non abbiamo visto a causa di Netflix o del team di Stranger Things che li ha tagliati”, si legge nella petizione. “È stato un lungo processo durato 10 anni e questo è quello che abbiamo ottenuto. Devono aver tagliato molte scene dal Volume 2 e dai nostri amati personaggi. Credo che noi fan dovremmo alzarci in piedi e prendere l’iniziativa per ottenere il filmato e prendere una decisione. Dovremmo firmare questa petizione, creare hashtag, e fare video insieme per farci notare da Netflix e dai fratelli Duffer”, prosegue il testo, che cita i creatori della serie, che avevano peraltro dichiarato più volte di voler evitare un finale divisivo come quello de Il Trono di Spade. “VOGLIAMO RISPOSTE!! È importante, perché abbiamo aspettato così a lungo per questa stagione. Credo che i fan dovrebbero avere voce in capitolo su come dovrebbe andare la serie. Questo è il motivo per cui molti di noi sono delusi, perché non è stata all’altezza delle aspettative. Tutti sono chiaramente insoddisfatti di questo Volume di stagione. E anche la quantità di indizi e informazioni che abbiamo ricevuto dai membri del cast e dalle interviste non corrisponde agli episodi forniti. Vogliamo che Stranger Things abbia una sua eredità, non che venga vista come una serie che non è riuscita a farcela a causa della sua pessima sceneggiatura”.