Stranger Things 5, è uscito il trailer del Volume 2

“Abbiamo fallito, non abbiamo mai avuto nessuna possibilità”. Nel trailer del Volume 2 della quinta e ultima stagione della serie tv Stranger Things, che debutterà in Italia con tre nuovi episodi il 26 dicembre alle ore 2 del mattino su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), Will Byers (Noah Schnapp) ha appena scoperto i poteri con i quali ha sconfitto tre Demogorgoni che avevano tantato di attaccare e uccidere i suoi amici. All’inizio del nuovo capitolo creato dai fratelli Duffer, però, Will sembra non avere speranze sulla possibilità di sconfiggere il malvagio Vecna (Jamie Campbell Bower) e di salvare la cittadina di Hawkins, in Indiana, dalla frattura dei confini tra il mondo reale e il Sottosopra. “La partita non è finita, credimi, nemmeno per sogno”, gli risponde invece risoluta la madre Joyce Byers (Winona Ryder). Nel filmato si susseguono poi le scene che anticipano la battaglia finale. In un’atmosfera cupa, un’energia sinistra si agita sopra la testa di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), che riassume in una frase i timori di Will: “Per tutto questo tempo, quello che davamo per scontato del Sottosopra era del tutto sbagliato”. Nel frattempo, nel laboratorio militare installato proprio nell’altro mondo, Undici (Millie Bobby Brown) ritrova Kali/Otto (Linnea Berthelsen) e le rivolge un accorato appello per sconfiggere Vecna: “Aiutami a trovarlo e a ucciderlo”. Sulle loro tracce, però, c’è sempre la Maggiore Generale Dottoressa Kay (Linda Hamilton), che si accanisce anche contro l’impavido e stravagante Murray Bauman (Brett Gelman), a sua volta coperto alle spalle dall’indomita Nancy Wheeler (Natalia Dyer), che non lascia mai il grilletto del fucile e che può contare sull'amato Jonathan Byers (Charlie Heaton). Anche Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) e Robin Buckley (Maya Hawke) scendono in campo, mentre Max Mayfield (Sadie Sink) e Holly Wheeler (Nell Fisher) uniscono le forze per fuggire dalla mente di Henry Creel, dove sono intrappolate. “Io non so che cosa c’è dall’altra parte. Per avere una possibilità di sopravvivenza dobbiamo essere una squadra”, dice Mike Wheeler (Finn Wolfhard). “È giunta l’ora per il nuovo mondo”, minaccia intanto Vecna, mentre un’onda di energia oscura si propaga tutto attorno e Jim Hopper (David Harbour) è pronto a combattere. “Tu muori, io muoio”, si promettono infine Dustin e Steve Harrington (Joe Keery) prima di gettarsi nella guerra tra i mondi.

La scorsa settimana, uno dei due creatori, Ross Duffer, aveva confermato su Instagram l’elevata carica emotiva dei nuovi episodi in arrivo, che determineranno anche l’epilogo delle storyline dei personaggi. Il quinto episodio, intitolato Shock Jock (in italiano, La scossa), si ricollegherà al finale del quarto episodio della quinta stagione, intitolato Il mago, ma promette di essere “molto più oscuro e molto più spaventoso”. Il sesto episodio, intitolato Fuga da Camazotz, segnerà invece il ritorno di Shawn Levy alla regia, sarà il più lungo del Volume 2 e ha già fatto piangere gli stessi realizzatori. Il settimo episodio, intitolato Il ponte, sarà infine co-diretto proprio dai fratelli Duffer e da Levy. “A parte il finale, probabilmente è il capitolo più emozionante della stagione”, ha scritto Ross. L’ottavo, nonché ultimo episodio della serie tv apparterrà invece al Volume 3, avrà un durata di due ore e mezza e uscirà il 1º gennaio 2026.