I creatori della serie, Matt e Ross Duffer, con l'ultima stagione dello show hanno cercato di chiudere tutte le storyline. Per questo, nei prossimi episodi rivedremo anche un personaggio del passato, messo da parte per qualche tempo

Mancano due settimane al debutto in tv degli episodi del Volume 2 di Stranger Things 5 e tra i fan la caccia alle anticipazioni è in pieno svolgimento.

Al dibattito hanno recentemente contribuito i fratelli Matt e Ross Duffer che, intervistati da SFX Magazine, hanno puntato l'attenzione sul ritorno di un personaggio che ha fatto parte della storia diverse stagioni fa: si tratta di Kali, anche conosciuta come Otto, "la sorella" di Undici/Millie Bobby Brown, interpretata da Linnea Berthelsen.

L'importanza di Kali (Otto) per Undici nella trama Nelle interviste concesse prima del debutto dei primi episodi di Stranger Things 5 (il Volume 1, in streaming su Netflix dallo scorso 26 novembre), i creatori e showrunner della serie Matt e Ross Duffer, avevano assicurato che la stagione conclusiva dello show avrebbe messo insieme tutte le storie viste in precedenza e che i cerchi di ogni personaggio sarebbero stati chiusi senza lasciare vuoti nella trama.

Anche per questa ragione - i dettagli li scopriremo solo con la messa in onda dei prossimi episodi, a Natale - si assiste al ritorno di Kali nella storia.

"Stavamo lavorando alla quinta stagione e ci chiedevamo come assicurarci che ogni trama fosse completa", hanno detto i creatori a SFX Magazine, dichiarazioni riportate anche da Cinema Blend.

"Riportare indietro Kali era qualcosa di cui parlavamo da tempo ma non avevamo mai capito bene come farlo (...) Ci tormentava sempre che la trama di Kali fosse appesa. Quindi era importante rivisitarla e completare il suo arco", ha detto Matt Duffer.

L'autore ha confermato che l'apparizione del personaggio sarà decisiva per la storia e per Undici: "Sarà una dinamica molto diversa nel secondo Volume. Kali cambia molto le cose per Undici e penso che sarà sorprendente per il pubblico vedere come si inserirà nella storia. Siamo entusiasti di questo perché cambia immediatamente il tono".