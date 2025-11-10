Stranger Things: Tales from '85, la nuova serie animata nel 2026

I fratelli Matt e Ross Duffer hanno presentato le prime immagini della serie che svilupperà le avventure dei giovani protagonisti nello spazio tra la seconda e la terza stagione dello show originale

Il 1° gennaio i fan di Stranger Things diranno addio alla grande storia iniziata i tv quasi dieci anni fa ma la buona notizia è che non è ancora tempo di fare calare il sipario su Hawkins per sempre.

Nel corso del 2026 - la data precisa è ancora da svelare - arriverà in tv, sempre in streaming su Netflix, il primo spin-off animato tratto dalla serie: Stranger Things: Tales from '85.

Lo show, una serie animata ambientata nell'universo di Stranger Things, condurrà la trama verso orizzonti selvaggi e senza limiti.

Avventure inedite ad Hawkins Tra le sorprese dello Stranger Things Day, giornata in cui i fan della serie hanno potuto vedere in anteprima i primi cinque minuti della quinta ed ultima stagione dello show, oltre ad aver visto sfilare il cast della serie sul tappeto rosso di Los Angeles, sono arrivate anche le prime immagini della nuova serie animata disponibile in tv dal prossimo anno, una sorta di primo teaser ufficiale montato all'interno di una clip di presentazione del progetto spiegato dai fratelli Duffer in persona.

Matt e Ross Duffer sono impegnatissimi con la promozione del finale di Stranger Things ma, nelle ultime stagioni, hanno anche lavorato ai progetti collegati alla serie tv originale.

Stranger Things: Tales from '85 è una serie animata la cui realizzazione era stata anticipata insieme ad altri progetti, incluso un videogioco.

Lo show svilupperà storie ambientate ad Hawkins che, dal punto di vista temporale, si collocano nel 1985, precisamente, tra la seconda e la seconda stagione.

La clip coi primi cinque minuti della quinta stagione ha svelato informazioni fondamentali per capire a fondo la trama e i misteri di Hawkins. La nuova serie animata potrebbe colmare spazi narrativi importanti e dare allo spettatore un'idea più profonda della storia. Vedi anche Stranger Things 5, il cast alla première a Los Angeles. FOTO

Salto negli anni '80 con tecniche moderne di animazione L'animazione permette un diverso sviluppo della creatività, senza limiti, per questo la trama della nuova serie promette ancora più avventura dell'originale live action.

I fratelli Duffer sono entusiasti del lavoro svolto dal team di animazione del nuovo show che ha lavorato ispirandosi allo spirito delle serie animate degli anni Ottanta.

Se la decade di riferimento della storia è la stessa della serie, diverse sono le tecniche di animazione impiegate. Stranger Things: Tales from '85 presenterà animazione in 3D e immagini in alta definizione, in linea con gli standard contemporanei del genere.

Eric Robles, produttore esecutivo e showrunner, ha promesso adrenalina ed emozioni perché il nuovo racconto è in grado di catturare la magia di Hawkins in modi assolutamente inediti.