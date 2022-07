Stranger Things, in lavorazione una serie spin-off

I dettagli dello spin-off di Stranger Things

L’annuncio è stato dato dai Duffer Brothers, i creatori di Stranger Things, che hanno svelato qualche dettaglio a riguardo. Innanzitutto, i due hanno smentito le voci in merito a uno spin-off dedicato in particolare a uno dei protagonisti, come ad esempio Dustin o Undici. Infatti, il progetto che i registi hanno in mente e che il solo Finn Wolfhard, interprete di Mike, sa come si svilupperà, sarà un lavoro completamente diverso da quanto visto finora. “La storia non sarà così collegata alla precedente”, affermano i Duffer Brothers “il tessuto connettivo più importante è la sua sensibilità narrativa. Sarà una storia che si collega al mondo di Stranger Things”, hanno concluso “ma in realtà riguarda più il modo in cui la raccontiamo”. A tal proposito, i Duffer Brothers hanno fondato la Upside Down Pictures, casa di produzione con a capo Hilary Leavitt che si occuperà del progetto. Infatti, l’idea dei Duffer Brothers è quella di contribuire alla realizzazione dello spin-off, rinunciando però alla regia e affidando quest’ultima a un loro collega. I Duffer Brothers hanno altri progetti tra le mani, come una serie tv incentrata sull’opera Il Talismano di Stephen King e Peter Strauh e, per tale motivo, vorrebbero liberarsi da alcuni impegni come lo spin-off di Stranger Things.