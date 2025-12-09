Stranger Things 5, i nuovi poster dei personaggi del Volume 2

Sui canali ufficiali dello show sono comparse le nuove immagini dei protagonisti, ciascuna con una descrizione che aumenta l'attesa per i nuovi episodi in streaming a Natale

Il conto alla rovescia per il Volume 2 di Stranger Things 5, che debutterà in tv a Natale (in Italia il 26 dicembre alle 2:00 del mattino), è scandito dalla pubblicazione di nuovi contenuti sui canali ufficiali dello show quasi a cadenza quotidiana, tutti di grande interesse per i fan della serie dei fratelli Duffer, ormai prossima alla conclusione.

A meno di venti giorni dal rilascio degli episodi 5, 6 e 7 sono comparsi online i nuovi character poster, nove immagini, una per ogni protagonista, artwork declinate nella iconica tonalità di rosso che caratterizza il Sottosopra.

Nove poster, uno per ogni protagonista Il destino di Hawkins è nelle mani di Undici, Mike, Will, Dustin, Max, Lucas, Steve, Nancy e Jonathan, ma non solo nelle loro, come sapranno i fan di Stranger Things, specie quelli al passo con gli episodi della quinta stagione, su Netflix dallo scorso 26 novembre, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Nello scontro finale - l'ultima epica battaglia, annunciata dai Duffer brothers - tutti sono chiamati a fare la propria parte, per questo c'è un poster per ciascuno dei protagonisti.

Le nuove immagini riflettono il ruolo da eroe che ogni singolo è chiamato ad interpretare. Tutti sono ritratti nelle atmosfere purpuree del Sottosopra, con fulmini minacciosi alle loro spalle.

I poster, disponibili sulle pagine social ufficiali di Stranger Things (ne riportiamo una selezione in basso a questo articolo), sono corredati da una breve didascalia che descrive il personaggio.

Sotto quello di Millie Bobby Brown/Undici si legge: "Istinto. Non emozione", che è la descrizione della ragazza prodigiosa fatta da Hopper (David Harbour) negli episodi del Volume 1.

Sotto il poster di Will (Noah Schnapp), personaggio in risalto fin dalla prima stagione, un monito a fare in fretta: "Non abbiamo tempo per metterci al sicuro". Poi: "Sembra pericoloso, dunque, un lavoro per il buon vecchio Steve Harrington" - la descrizione del poster dell'attore Joe Keery.

Ogni poster richiama una linea di dialogo degli episodi del Volume 1 che sono il punto da cui riprenderà la storia nel giorno di Natale, una buona ragione per mettersi al passo con la visione o riguardare quanto rilasciato fino ad ora.

Il Volume 1 della stagione cinque di Stranger Things è già tra i più visti di sempre sulla piattaforma di streaming. Ha fatto meglio solo la serie Squid Game. Leggi anche Stranger Things 5, fratelli Duffer: "La nostra stagione più toccante"

Dopo la serie tv, i nuovi (e già attesi) progetti Le tappe che conducono al finale di Stranger Things, sono ormai note da mesi: il prossimo appuntamento è per il 25 dicembre negli States (già 26 in Italia). Resterà un solo episodio, il 31 dicembre (in Italia, il 1°gennaio) per conoscere l'epilogo di tutta la vicenda.

I fan della serie avranno modo di consolarsi prossimamente con nuove avventure ambientate nell'universo dello show. I fratelli Duffer sono al lavoro su spin-off e nuovi progetti che farano sentire il pubblico meno solo.

Da poco è uscito, ma solo in inglese, un romanzo in cui seguiremo Nancy e Robin, personaggi interpretati da Natalia Dyer e Maya Hawke: si chiama One Way or Another e racconta fatti che si svolgono tra quelli della quarta e quinta stagione, visti in tv.

Nel 2016, invece, arriverà in streaming su Netflix la serie animata Stranger Things: Tales from '85, un progetto di cui per ora c'è qualche immagine inserita in una presentazione online. Approfondimento Stranger Things 5, le anticipazioni di Matt Duffer

