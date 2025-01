Strage di New Orleans, che cosa sappiamo sull’attacco di Capodanno

Introduzione

Sono almeno 10 le persone che sono state uccise e decine - di cui alcune in gravi condizioni - quelle che sono rimaste ferite a New Orleans, in Louisiana. L’attacco, secondo quanto ricostruito finora, è avvenuto intorno alle 3.15 della notte di Capodanno: il killer (CHI È) si è lanciato sulla folla alla guida di un pick-up in Bourbon Street, una delle vie centrali della città. L’uomo ha poi aperto il fuoco ed è stato ucciso in uno scontro con le forze dell’ordine. Ecco tutto quello che sappiamo finora sull’attacco.