Tiziano Ferro ed Elodie, in arrivo il duetto Feeling

Cinema

Sull'ultimo red carpet della Croisette, prima della premiazione che ha visto assegnare la Palma d’Oro alla commedia Anora di Sean Baker, a sfilare tra le star, Elodie. La cantante italiana ha catturato l'attenzione dei fotografi con un abito scintillante firmato Versace tutto cristalli effetto nude look. LA GALLERY

A Cannes, insieme alle altre bellissime de l'Oréal, è arrivata anche Elodie, entrata ufficialmente nella squadra delle beauty ambassador del brand lo scorso autunno. Nude look per la cantante italiana che sceglie il fascino del net dress, una creazione firmata Versace tutta cristalli che lei indossa col body. I capelli sono acconciati in un raccolto elegante