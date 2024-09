La voce di Andromeda ha condiviso lo scatto di un bacio da parte del cantautore di Latina che ha ripubblicato la foto scrivendo scherzosamente: “Rosicate”. Collaborazione imminente? Al momento non resta che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.

Tiziano Ferro ed Elodie insieme per una canzone? Stando ai rumor delle ultime ore, venerdì 20 settembre la coppia potrebbe pubblicare un duetto. Dopo alcuni messaggi via social, Elodie ha raggiunto Tiziano Ferro a Los Angeles.

Tiziano Ferro è tra gli artisti italiani più famosi a livello internazionale. Dal debutto con Xdono ai successi più recenti, l’artista ha scalato le classifiche con hit come Sere nere, Non me lo so spiegare, Stop! Dimentica, Ed ero contentissimo, E Raffaella è mia, La differenza tra me e te, Senza scappare mai più e Lo stadio.