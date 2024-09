Tiziano Ferro e Elodie, in arrivo il primo duetto

“ Elodie a cena a casa”. In una story Instagram, Tiziano Ferro ha condiviso un appuntamento segnato sul calendario il 17 settembre tra le ore 19 e le ore 20. “Arrivo amore”, ha replicato Elodie, che ha condiviso a sua volta sul social network un analogo impegno intitolato “TZN cena LA”. I fan, immediatamente in subbuglio, attendono ora l’annuncio ufficiale di un featuring tra i due artisti, che secondo gli indizi potrebbe arrivare proprio oggi, martedì 17 settembre. L’ipotetica uscita della prima collaborazione tra le due popstar sarebbe invece prevista venerdì 20 settembre.

SUL TRAMPOLINO DI LANCIO

Le prime voci su un possibile duetto tra Elodie e Tiziano Ferro risalgono allo scorso aprile. In passato, i due artisti avevano condiviso lo stesso manager, Fabrizio Giannini, mentre in seguito la popstar ha scelto Max Brigante e il cantante si è affidato a Paola Zuckar. Ora il periodo di una loro possibile collaborazione sarebbe decisamente propizio, dal momento che nel 2025 Elodie debutterà live negli stadi italiani a Napoli e a Milano, mentre Ferro sta lavorando a un nuovo album dopo l’ultimo Il mondo è nostro, uscito nel 2022. Nessuna indiscrezione invece sul Festival di Sanremo 2025, dove Elodie potrebbe tornare in gara per la quarta volta e Ferro potrebbe debuttare.