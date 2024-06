Elodie: "Figli? Ci sto pensando. Anche di congelare gli ovuli"

“Figli? Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli”. In un’intervista a Vanity Fair, Elodie si racconta per ciò che è: una donna libera. Nell’immediato futuro della popstar italiana ci sono grandi successi musicali, a partire dal nuovo singolo Black Nirvana che concorre per il titolo di hit dell’estate 2024. All’orizzonte ci sono anche un quinto album, “che è a buon punto, anzi, ho materiale per due o tre dischi” e i concerti del prossimo 8 e 12 giugno negli stadi San Siro a Milano e Maradona a Napoli (dove sarà la prima donna ad esibirsi). Elodie non esclude neppure un’altra esperienza al cinema dopo l’esordio cinematografico nel film Ti mangio il cuore e l’interpretazione di sé stessa nella seconda stagione della serie tv Call My Agent – Italia, dove affronta un fan che diventa uno stalker. Da aprile è anche ambasciatrice di Save The Children, associazione con la quale supporta l’istruzione nel quartiere Quartaccio di Roma, dove è cresciuta. Forse, un giorno, Elodie sceglierà anche di avere un figlio, un’idea finora non concretizzata anche per “la paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta. La vera verità è che ho 34 anni, eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?”. La cantante non esclude comunque la possibilità di ricorrere in futuro al congelamento degli ovuli e di fare un figlio anche da sola. “Nel momento in cui riusciremo a riconoscere che non esiste un’unica rigida idea di famiglia, saremo tutti più felici: due uomini, due donne, una madre e il suo bambino, una coppia poliamorosa. La sfera affettiva dovrebbe essere un luogo intoccabile. Divento pazza, feroce, quando qualcuno si permette di giudicarla”.